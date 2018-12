Interim-trainer Gert-Peter de Gunst ziet Jaap Stam als een goede optie om de woensdag ontslagen coach John van 't Schip op te volgen. De oud-verdediger en -assistent van de club zou een belangrijke kandidaat zijn bij de Eredivisionist.

"Dat zou ik wel zien zitten", zegt De Gunst donderdag over de komst van Stam tegen RTV Oost. "Soms is één en één twee. En deze ligt echt heel erg voor de hand. Ik ken Jaap, we hebben met elkaar mogen werken en hebben een paar jaar samen de cursus gedaan. Prima gozer!"

De vijftigjarige De Gunst, al sinds 2012 werkzaam bij PEC, is vrijdag in het uitduel met VVV-Venlo voor het eerst in zijn carrière de eindverantwoordelijke bij de ploeg uit Zwolle. De assistent schoof door na het ontslag van Van 't Schip, die een dag na de 5-0-nederlaag tegen AZ van dinsdag in de TOTO KNVB-beker moest vertrekken.

De 46-jarige Stam heeft geen club nadat hij in maart van dit jaar ontslagen werd bij het Engelse Reading. De 67-voudig Oranje-international begon in 1992 zijn profcarrière bij FC Zwolle en speelde er één seizoen, was eind 2009 samen met Claus Boekweg een paar maanden interim-trainer en was tussen 2010 en 2013 assistent bij PEC.

De clubleiding van de huidige nummer vijftien van de Eredivisie hoopt direct na de winterstop, op 3 januari, een nieuwe trainer te presenteren. De Gunst heeft er begrip voor dat er hoogstwaarschijnlijk extern naar een opvolger van Van 't Schip gezocht wordt.

"Ik ben wel ambitieus, maar ik ben niet gek en ik snap goed hoe het werkt. Het zou hier niet rustiger worden als ze meneer De Gunst voor de groep zetten."

'Ik hoop op een schokeffect'

De voormalige middenvelder van PEC en FC Zwolle kondigt aan dat hij vrijdag niet heel veel gaat veranderen tegen VVV. "Ik voel me net zo verantwoordelijk voor wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Je zult niet heel rare dingen zien."

"Mijn gevoel zegt dat er vandaag een groep op het veld stond die weer hoop heeft. Ik heb er vertrouwen in. Schokeffect? Ik hoop het."

VVV-Venlo tegen PEC Zwolle begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van arbiter Joey Kooij.

