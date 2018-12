De politie in Londen is een onderzoek begonnen naar een fan van Arsenal die woensdag tijdens het League Cup-duel met rivaal Tottenham Hotspur een plastic flesje gooide naar Dele Alli. De middenvelder was zelf niet onder de indruk van het incident.

"Het is wat het is", zei Alli na de 0-2-zege van zijn 'Spurs' tegen Sky Sports. "Het zorgt ervoor dat ik iets meer geniet van onze overwinning en mijn goal."

De 22-jarige Engelsman gaf in het kwartfinaleduel in het Emirates Stadium in de twintigste minuut de assist bij de 0-1 van Son Heung-min en maakte na een uur zelf op fraaie wijze de 0-2.

Een kwartiertje later werd Alli op het moment dat Arsenal een ingooi wilde nemen bij de zijlijn geraakt door een uit het publiek gegooid flesje. De spelmaker reageerde door met zijn handen de tussenstand van 0-2 uit te beelden. Vervolgens werd hij weggeleid door aanvoerder Harry Kane.

De politie werkt samen met Arsenal om de persoon die de fles gooide te vinden. Voorlopig is er nog niemand gearresteerd.

"We schamen ons allemaal voor de persoon die een fles naar Dele Alli gooide", schrijft Arsenal donderdag in een verklaring. "Na het bekijken van de camerabeelden hebben we een verdachte geïdentificeerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van een individu, maar we verontschuldigen ons bij Dele Alli en iedereen bij Tottenham Hotspur."

'Een stom persoon die fout heeft gemaakt'

Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino hoopt dat Arsenal de dader kan identificeren. "Het was gelukkig geen groot probleem", zei de Argentijn. "Oké, we spelen een derby en we haten elkaar op een goede manier, maar dingen naar een tegenstander gooien, is de slechte manier."

"Ik heb respect voor de Arsenal-fans, het is één stom persoon die een fout heeft gemaakt. Maar mensen moeten wel wat voorzichtiger zijn, we moeten proberen dit soort incidenten te voorkomen."

Aan het begin van deze maand was er ook al een incident tijdens de 'North London derby' in de Premier League (4-2-zege voor Arsenal). Een fan van de 'Spurs' gooide toen tijdens de wedstrijd een bananenschil naar Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang.

Die supporter werd gearresteerd en kreeg dinsdag een boete. Hij mag bovendien vier jaar lang niet bij voetbalwedstrijden komen.