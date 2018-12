Het Nederlands elftal sluit het jaar af op de veertiende plek van de wereldranglijst, zo blijkt uit de nieuwe ranking die donderdag door de FIFA is gepubliceerd. Het is de beste 'eindpositie' in drie jaar.

Oranje besloot 2014 nog als nummer vijf van de wereld, maar hoorde in de jaren die volgden niet meer tot de toplanden. In 2015, 2016 en 2017 werd het jaar afgesloten op respectievelijk de 14e, 22e en 20e positie.

Op de eerste FIFA-ranking van dit jaar in januari bezette Nederland nog de 21e plaats. Dankzij de goede prestaties onder bondscoach Ronald Koeman is Oranje nu dus weer opgeklommen naar plek veertien.

In de top vonden in de laatste maand van het jaar geen verschuivingen meer plaats, wat betekent dat België nog altijd de nummer één is. De top tien wordt gecompleteerd door Frankrijk, Brazilië, Kroatië, Engeland, Portugal, Uruguay, Zwitserland, Spanje en Denemarken.

Kosovo mag zich de grootste stijger van 2018 op de FIFA-ranking noemen, want het land staat in vergelijking met december vorig jaar liefst 46 plaatsen hoger; 177 om 131. Ook laagvliegers Koeweit (+31) en El Salvador (+30) hebben zich flink verbeterd.

Top 15 FIFA-ranking 1. België - 1.727 punten



2. Frankrijk - 1.726

3. Brazilië - 1.676

4. Kroatië - 1.634

5. Engeland - 1.631

6. Portugal - 1.614

7. Uruguay - 1.609

8. Zwitserland - 1.599

9. Spanje - 1.591

10. Denemarken - 1.589

11. Argentinië - 1.582

12. Colombia - 1.575

13. Chili - 1.565

14. Zweden - 1.560

Nederland - 1.560

Oranje verloor slechts twee keer

Het Nederlands elftal speelde dit kalenderjaar, waarin het ontbrak op het WK in Rusland, tien wedstrijden en verloor daarin alleen van Engeland (0-1, vriendschappelijk) en Frankrijk (2-1, Nations League).

In die Nations League plaatste Oranje zich vorige maand dankzij een spectaculair 2-2-gelijkspel in en tegen Duitsland voor de finaleronde. Drie dagen eerder was wereldkampioen Frankrijk in Rotterdam al verrassend met 2-0 verslagen.

Oranje neemt het volgend jaar juni in Portugal in de halve finales van de Nations League op tegen Engeland en treft in de finale of troostfinale het gastland of Zwitserland.

In maart begint de ploeg van bondscoach Koeman tegen Wit-Rusland al aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2020. De andere tegenstanders in de groep zijn Duitsland, Noord-Ierland en Estland.