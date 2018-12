André Onana had niet verwacht dat hij woensdag tijdens de verlenging van Roda JC-Ajax moest invallen. Ajax-coach Erik ten Hag besloot de doelman in te zetten voor de strafschoppenserie.

Onana begon op de bank, want Ten Hag had zijn ploeg op flink wat plaatsen gewijzigd voor het TOTO KNVB-bekerduel met de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie. Kostas Lamprou was daardoor de keeper van Ajax.

"Ze hadden het vast ook wel zonder mij gekund, maar vandaag was ik nodig om het team te helpen. Ik had het niet verwacht", aldus een bescheiden Onana na de wedstrijd in het Parkstad Limburg Stadion tegen FOX Sports.

"Ik zat gewoon op de bank en de trainer gebaarde dat ik moest warmlopen. Ik was verrast, want Kostas is ook een penaltykiller. Ik ben vooral blij dat we door zijn."

Onana onderscheidde zich in de penaltyserie door de tweede strafschop van Roda JC te keren. De Kameroener ging naar de goede hoek bij de inzet van aanvaller Mitchel Paulissen. Ajax won de serie met 4-2 en is daardoor kwartfinalist.

'Ik heb ook een beetje geluk'

De 22-jarige Onana, die tot de laatste tien genomineerden voor de titel Afrikaans Voetballer van het Jaar behoort, geeft toe dat hij vaak gokt bij een strafschop.

"Ik heb ook een beetje geluk. Ik kies een hoek en soms is dat de goede, soms niet", aldus de doelman, die blij is dat Ajax - dat matig speelde - door de overwinning met een goed gevoel kan toewerken naar het competitieduel met FC Utrecht van zondag.

"Dit is fantastisch voor ons richting de wedstrijd tegen Utrecht, waar we ook weer moeten winnen. We weten dat we kampioen zijn als we alles winnen."

De wedstrijd in Utrecht is voor Ajax de laatste van het jaar. De competitie wordt na de winterstop hervat op 20 januari met een thuisduel met sc Heerenveen. Een week later is Feyenoord de tegenstander in Rotterdam.