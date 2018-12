Matthijs de Ligt is doelman André Onana erg dankbaar na de zwaarbevochten zege van Ajax bij Roda JC in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker. De 22-jarige Kameroener speelde als invaller een cruciale rol in de beslissende strafschoppenserie.

Na de reguliere speeltijd stond het nog 1-1, terwijl ook in de verlenging niet werd gescoord. Onana, die aanvankelijk rust kreeg, kwam daarop in de 118e minuut het veld in voor Kostas Lamprou en stopte in de beslissende strafschoppenserie een penalty van Mitchel Paulissen. Ajax won de serie met 2-4.

"Onana is een penaltykiller en gelukkig heeft hij dat bewezen", zei de opgeluchte De Ligt na de bekerwedstrijd tegen FOX Sports. "Het was een heel zware bevalling voor ons. Natuurlijk moet het beter, maar het enige dat telde was doorgaan."

Ajax was door een benutte penalty van Dusan Tadic na zestien minuten nog wel op voorsprong gekomen in het Parkstad Limburg Stadion, maar Paulissen maakte nog voor rust gelijk. In de tweede helft speelde Ajax niet goed genoeg om weer op voorsprong te komen, zag ook De Ligt.

"Roda bouwde een muur en het was heel moeilijk voor ons om daar doorheen te komen", aldus de aanvoerder, die net als veel andere basisspelers op de bank begon. Hij viel in de 68e minuut in. "We hadden veel de bal, maar er kwam niks gevaarlijks uit. Binnen het strafschopgebied was de bezetting gewoon niet goed genoeg om kansen te creëren."

Hoewel Ajax uiteindelijk toch aan het langste eind trok, baalde De Ligt wel van het feit dat hij als enige Ajacied een penalty miste in de beslissende serie. "Ik wilde vol overtuiging schieten, maar het zag er niet best uit. Uiteindelijk ben ik wel heel blij."

Ten Hag vooral opgelucht na bekerduel

Coach Erik ten Hag was vooral opgelucht dat zijn ploeg een ronde verder is. "Maar dit was een matige vertoning", zei hij bij FOX Sports. "Het gaat uiteindelijk om het resultaat, en dat is voldoende: we zitten in de volgende ronde."

Ten Hag vond het logisch om Onana aan het einde van de verlenging in te brengen voor Lamprou, ook al kreeg zijn eerste doelman rust. "Als je die mogelijkheid hebt, moet je hem brengen. Hij is toch een interessant figuur, met een echte reputatie. Het doet ook iets met een tegenstander."

Liever had Ten Hag gezien dat het niet nodig was geweest om de doelman in de 118e minuut in te laten vallen. "Je hebt liever een scenario waarbij je eenvoudig wint, zonder verlenging en strafschoppen. Maar soms lopen dingen nou eenmaal zo. We hadden te weinig tempo en creativiteit vandaag, maar het belangrijkste is dat we door zijn."

Ook sc Heerenveen en Fortuna Sittard bereikten de kwartfinales van het bekertoernooi, terwijl Willem II, FC Twente en AZ dinsdag al een plekje bij de laatste acht veiligstelden. Donderdag staan nog Kozakken Boys-Vitesse en Feyenoord-FC Utrecht op het programma.

Bekijk de uitslagen en het programma in de KNVB-beker