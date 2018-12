Ajax is woensdag ontsnapt aan uitschakeling in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker. De Amsterdammers wonnen pas na strafschoppen op bezoek bij Eerste Divisionist Roda JC: 2-4. Na 120 minuten was de stand 1-1.

André Onana was de grote man bij Ajax. De doelman werd vlak voor tijd speciaal voor de strafschoppenserie ingebracht en stopte de inzet van Mitchell Paulissen en zag Mario Engels over schieten.

Ajax plaatste zich zodoende voor de eerste keer sinds het seizoen 2013/2014 voor de kwartfinales. De achttienvoudig winnaar strandde de afgelopen vier jaar in de achtste finales.

Ajax is na Willem II (3-0 tegen AFC), FC Twente (2-1 tegen RKC Waalwijk), AZ (5-0 tegen PEC Zwolle), sc Heerenveen (1-3 tegen ODIN'59) en Fortuna Sittard (2-1 tegen SC Cambuur) de zesde kwartfinalist.

Donderdag worden bij de wedstrijden Kozakken Boys-Vitesse (18.30 uur) en Feyenoord-FC Utrecht (20.45 uur) de laatste twee tickets verdeeld.

Ajax begint met veredeld B-elftal

Ajax begon met een veredeld B-elftal aan het treffen met Roda. Kostas Lamprou, Rasmus Kristensen, Perr Schuurs, Maximilian Wöber, Carel Eiting, Zakaria Labyad, David Neres en Klaas-Jan Huntelaar kregen een basisplaats.

Het kwam het spel van de bezoekers zeker niet ten goede. Er werd in een veel te laag tempo gespeeld, waardoor er ook nauwelijks kansen werden gecreëerd.

Toch kwam Ajax in de dertiende minuut op voorsprong dankzij een makkelijk gegeven strafschop. Dusan Tadic mocht na een ogenschijnlijk onschuldig duel tussen Huntelaar en Richard Jensen vanaf elf meter aanleggen en faalde niet.

Ajax leek daarna door te kunnen drukken, maar had de pech dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük de bal opnieuw op de stip legde na een duikeling van Engels, waarna Paulissen koelbloedig raak schoot.

Ajax helemaal de kluts kwijt

Ajax was vanaf dat moment helemaal de kluts kwijt. De slordige passes - met name Frenkie de Jong grossierde in balverlies - stapelden zich op, waardoor Roda hoop mocht houden op een stunt.

Trainer Erik ten Hag zette De Ligt en Kasper Dolberg in om een verlenging te voorkomen, maar kansen bleven de hele tijd uit, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.

Daarin was Roda opvallend genoeg de gevaarlijkste ploeg. Engels werd op het laatste moment afgestopt door De Jong en Livio Milts stuitte na een goede individuele actie van dichtbij op Lamprou.

Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen, en in die reeks volgens het ABBA-systeem werd Onana dus de gevierde man en werd een misser van De Ligt Ajax niet fataal.

