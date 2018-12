Bayern München heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de Bundesliga. 'Der Rekordmeister' won voor eigen publiek nipt van RB Leipzig: 1-0. In Portugal hielp Bas Dost Sporting Lissabon aan een plek in de kwartfinales van het bekertoernooi en Tottenham Hotspur schakelde Arsenal uit in de League Cup.

Franck Ribéry kroonde zich tot matchwinner bij Bayern-Leipzig. De Fransman kreeg in de 83e minuut de bal voor zijn voeten na een scrimmage, kapte twee tegenstanders uit en schoot vervolgens feilloos raak.

Bayern, dat de wedstrijd net als Leipzig met tien man eindigde na een opstootje in de laatste minuut, moest het in de Allianz Arena opnieuw stellen zonder Arjen Robben. De 34-jarige aanvaller kampt al weken met een bovenbeenblessure en komt pas in 2019 weer in actie.

Door de nipte overwinning profiteerde Bayern van de verrassende 2-1-nederlaag die koploper Borussia Dortmund dinsdag leed tegen Fortuna Düsseldorf. Voor de 'Borussen' was het pas het eerste verlies van het seizoen.

Nummer drie Bayern heeft nu 33 punten, zes minder dan koploper Dortmund. Borussia Mönchengladbach heeft net als Bayern 33 punten, maar staat op basis van onderling resultaat tweede.

Klaassen met Werder Bremen niet langs Hoffenheim

Davy Klaassen bleef met Werder Bremen op een gelijkspel steken tegen Hoffenheim: 1-1. De oud-Ajacied stond aan de aftrap en deed 63 minuten mee. Bij Hoffenheim zat Joshua Brenet het hele duel op de bank.

Jean-Paul Boëtius kwam met FSV Mainz niet langs het Eintracht Frankfurt van Jonathan de Guzman en Jetro Willems: 2-2. Mainz kwam tot twee keer toe op voorsprong door doelpunten van Robin Quaison, maar de bezoekers vochten zich via Luka Jovic net zo vaak terug.

Boëtius stond negentig minuten in het veld bij Mainz, terwijl De Guzman een kwartier voor tijd werd gewisseld. Willems mocht het laatste kwartier juist meedoen bij Eintracht Frankfurt.

Dost helpt Sporting met twee treffers aan zege

In Portugal bereikten trainer Marcel Keizer en Dost met Sporting de kwartfinales van het bekertoernooi. De Portugezen boekten in de Taça de Portugal een eenvoudige zege op subtopper Rio Ave: 5-2.

Bas Dost was met twee treffers de grote man bij Sporting. De spits tekende na 32 minuten voor de 2-0, nadat Abdoulay Diaby de thuisploeg na vier minuten al een droomstart had bezorgd. Bruno Fernandes maakte vlak voor rust ook de derde treffer.

Rio Ave deed vlak daarna nog wat terug, maar de spanning in de wedstrijd kwam niet terug. Dost zorgde een kwartier na rust voor de 4-1 in Lissabon en Diaby vergrootte de marge zelfs nog naar vier. De 5-2 van Carlos Vinicius (benutte penalty) kwam veel te laat voor Rio Ave om nog iets te bewerkstelligen.

Tottenham schakelt Arsenal uit in League Cup

In de Engelse League Cup bereikte Tottenham Hotspur ten koste van Arsenal de halve finales. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino won de Londense derby in het Emirates Stadium met 0-2.

Son Heung-min opende na twintig minuten de score. De Zuid-Koreaan werd op fraaie wijze door Dele Alli weggestuurd aan de rechterkant en maakte oog in oog met doelman Petr Cech geen fout.

De tweede treffer na 59 minuten was vrijwel identiek. Dit keer was het Harry Kane die optimaal gebruikmaakte van de ruimte achterin bij Arsenal met een fraaie pass op Alli, die Cech vervolgens met een lob passeerde.

Ook Chelsea mag zich opmaken voor de halve finales van de League Cup, het tweede bekertoernooi in Engeland. De 'Blues' stevenden lange tijd af op een doelpuntloos gelijkspel tegen het Bournemouth van Nathan Aké, maar Eden Hazard zorgde in de 84e minuut voor het bevrijdende doelpunt: 1-0.

Dinsdag voegden Manchester City en Burton Albion zich al bij de laatste vier. De 'Citizens' wonnen na strafschoppen van Leicester City en Burton Albion versloeg Middlesbrough met 0-1.