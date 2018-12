Sc Heerenveen en Fortuna Sittard hebben zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker. De Eredivisionisten wonnen van respectievelijk Derde Divisionist ODIN'59 (1-3) en SC Cambuur (2-1).

Heerenveen kwam tegen ODIN nog wel op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Mitchel Bormann, maar trok daarna alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Michel Vlap, Sam Lammers en Pelle van Amersfoort.

Fortuna kwam tegen Cambuur op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Lisandro Semedo en Lazaros Lamprou, waarna het nog spannend werd dankzij een treffer van Karim Rossi.

ODIN zorgde in de derde ronde nog voor een sensatie door als Derde Divisionist knap met 1-3 te winnen op bezoek bij Eredivisionist FC Emmen.

Heerenveen en Fortuna zijn na Willem II (3-0 tegen AFC), FC Twente (2-0 tegen RKC Waalwijk) en AZ (5-0 tegen PEC Zwolle) de vierde en vijfde kwartfinalist. Later op de avond schaarde ook Ajax zich onder de laatste acht door Roda JC na strafschoppen te verslaan.

Kozakken Boys-Vitesse (donderdag om 18.30 uur) en Feyenoord-FC Utrecht (donderdag om 20.45 uur) zijn de laatste wedstrijden in de achtste finales.

Heerenveen kent dramatische start

Heerenveen leek in het stadion van Telstar (het sportcomplex van ODIN voldeed niet aan de veiligheidseisen) aanvankelijk hetzelfde lot te wachten als Emmen, want al na twee minuten spelen stond de 1-0 op het scorebord.

ODIN-rechtsback Bormann profiteerde van een veel te korte terugspeelbal in het strafschopgebied van Nemanja Mihajlovic en schoot de bal vanuit een moeilijke hoek koelbloedig binnen.

Heerenveen was daarna wél bij de les en maakte in de tiende minuut al de gelijkmaker. Vlap kreeg de bal na een hoekschop wat gelukkig voor zijn voeten en schoot hard in het dak van het doel.

De bezoekers waren vanaf dat moment de bovenliggende partij, maar het duurde tot aan de 55e minuut tot dit ook in de score werd uitgedrukt. Lammers tikte de bal simpel binnen na een goede actie van Arber Zeneli.

ODIN slaagde er nog wel in om er een slotoffensief uit te persen en was via Bormann nog heel dicht bij de 2-2. Een nieuwe stunt bleef echter uit, omdat Pelle van Amersfoort in de 87e minuut voor de beslissende 1-3 zorgde.

Fortuna maakt zichzelf lastig

Fortuna maakte het zichzelf tegen Cambuur onnodig moeilijk. De Limburgers dicteerden bijna negentig minuten lang, maar gingen onzorgvuldig om met alle kansen. Semedo (fraai afstandsschot in de korte hoek) en Lamprou (kopbal na flitsende aanval) benutten er desondanks twee van in de negentiende en tachtigste minuut.

Fortuna kwam daarna toch in de problemen, omdat doelman Aykut Özer een rode kaart kreeg van scheidsrechter Rob Dieperink vanwege een natrappende beweging in de richting van Rossi.

Cambuur proefde daardoor dat er nog wat te halen viel en Rossi zorgde er met een rake kopbal bij aanvang van de blessuretijd voor dat het nog een hectische slotfase werd.

Het spel golfde in de laatste paar minuten op en neer, maar grote kansen bleven uit, waardoor Fortuna de koker in gaat bij de loting voor de kwartfinales.

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB-beker