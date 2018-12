Ajax begint woensdagavond met een flink gewijzigd elftal aan de uitwedstrijd tegen Roda JC in het TOTO KNVB-bekertoernooi.

André Onana, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Kasper Dolberg krijgen rust in Kerkrade. Van dat groepje zitten alleen Onana, De Ligt en Dolberg op de bank.

Vooral in de defensie zijn er veel wijzigingen. Kostas Lamprou verdedigt het doel, Rasmus Kristensen en Maximilian Wöber fungeren als vleugelverdedigers en Daley Blind vormt samen met Perr Schuurs het defensieve centrum.

Van het gebruikelijke middenveld staat alleen Frenkie de Jong aan de aftrap. Hij wordt bijgestaan door Carel Eiting en Zakaria Labyad. De voorhoede bestaat uit David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic.

Het is niet de eerste keer dat trainer Erik ten Hag in de KNVB-beker kiest voor andere namen. Ook tegen Te Werve (0-7) en Go Ahead Eagles (3-0) kregen enkele basisspelers rust bij de Amsterdammers.

Roda JC trof amateurclubs in eerste twee ronden

Bij Roda JC maakt aanvoerder Daryl Werker zijn rentree in de basis na wekenlang blessureleed. Hij deed afgelopen vrijdag in het competitieduel met FC Volendam (2-1-winst) al een minuut mee.

In de eerste twee ronden van de KNVB-beker nam Roda JC het op tegen amateurclubs. De huidige nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie rekende achtereenvolgens af met de amateurs van DVS'33 (0-6) en Urk (0-1).

De wedstrijd tussen Roda JC en Ajax begint woensdag om 20.45 uur in het Parkstad Limburg Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Ajax, dat de KNVB-beker in 2010 voor de laatste keer won, werd vorig seizoen in de achtste finales uitgeschakeld door FC Twente.

De ploeg van Ten Hag sluit de eerste seizoenshelft in de Eredivisie zondag af met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Domstedelingen spelen donderdag nog in de KNVB-beker tegen Feyenoord.

Opstelling Roda JC: Novakovic; Dijkhuizen, Werker, Jensen, Van Eijma; Vansteenkiste, Paulissen, Gnjatic; El Makrini, Milts en Engels.

Opstelling Ajax: Lamprou; Kristensen, Schuurs, Blind, Wöber; Eiting, Labyad, De Jong; Neres, Huntelaar, Tadic.

