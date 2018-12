Real Madrid heeft woensdag zonder veel moeite de finale van het WK voor clubs bereikt. De 'Koninklijke' was in Abu Dhabi met 3-1 te sterk voor het Japanse Kashima Antlers.

Gareth Bale was goud waard voor Real. De 29-jarige aanvaller schoot aan het einde van de eerste helft de openingstreffer binnen en maakte vlak na rust ook het tweede en derde doelpunt in het Zayed Sports City Stadium. In de slotfase zorgde Shoma Doi voor de eretreffer namens Kashima Antlers.

In de finale van zaterdag neemt Real het op tegen Al Ain. De regerend kampioen uit de Verenigde Arabische Emiraten was dinsdag in de halve eindstrijd na strafschoppen te sterk voor het Argentijnse River Plate, dat onlangs de veelbesproken finale van de Copa Libertadores won.

Real en Kashima Antlers stonden twee jaar geleden ook tegenover elkaar bij het WK voor clubs. De Madrilenen wonnen de finale toen met 4-2, al hadden ze daar wel een verlenging voor nodig. Vorig jaar kroonde Real zich tot wereldkampioen door het Braziliaanse Gremio in de finale met 1-0 te verslaan.

Ajax zal de halve finale tussen Real en Kashima Antlers met bovengemiddelde interesse hebben bekeken. De Amsterdammers nemen het in februari en maart volgend jaar in de achtste finales van de Champions League op tegen de Spanjaarden, die het miljoenenbal vorig seizoen wonnen.

Eerste grote kans voor Kashima Antlers

Real begon als absolute favoriet aan de halve finale, maar het was Kashima Antlers dat de eerste grote kans kreeg. Aanvaller Serginho zag zijn schot gekeerd worden door Thibaut Courtois en in de daaropvolgende corner kwamen de spelers van de Japanse ploeg net iets tekort om de indraaiende bal binnen te werken.

In het tweede deel van de eerste helft nam Real het heft in handen. Dat leidde aanvankelijk alleen tot kleine kansen voor Toni Kroos (afstandsschot), Sergio Ramos en Karim Benzema (kopballen naast), maar Bale bracht de titelhouder vlak voor rust alsnog op voorsprong. Na een goede combinatie met Marcelo schoot hij de bal via de binnenkant van de paal binnen.

Na rust ging het snel in Abu Dhabi, want Bale sloeg in een tijdsbestek van twee minuten twee keer toe. De 2-0 viel na bijzonder knullig verdedigen bij Kashima. Na een verkeerde terugspeelbal tikte Jeong Seung-Hyeon de bal zomaar langs zijn uitgekomen doelman in de voeten van Bale, die voor een leeg doel geen fout maakte.

Vlak daarna tekende de Welshman voor een hattrick door de bal van dichtbij hard en hoog in de verre hoek te schieten. Real bleef daarna domineren, maar het was Kashima Antlers dat tot scoren kwam. Het doelpunt van Doi werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar met dank aan de VAR kwam de 3-1 alsnog op het scorebord.