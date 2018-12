Roda JC-Ajax ·

De Ligt: "Het was heel zwaar, ja. Dit hadden we ons niet voorgesteld. Roda JC bouwt een muur en daar moet je doorheen zien te komen, maar we hebben te weinig gecreëerd. Vandaag was de bezetting in de zestien meter gewoon niet goed genoeg. Ik heb nog nooit een penalty gescoord. Dit kan ik mijzelf kwalijk nemen. Natuurlijk moet het beter."