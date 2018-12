Trainer Dick Advocaat van FC Utrecht heeft in aanloop naar de TOTO KNVB-bekerwedstrijd van donderdag tegen het wisselvallige Feyenoord zijn verbazing uitgesproken over het feit dat Giovanni van Bronckhorst onder druk staat bij de Rotterdammers.

Feyenoord plaatste zich afgelopen zomer niet voor de Europa League en is in de Eredivisie de aansluiting met koploper PSV en nummer twee Ajax verloren. De toekomst van Van Bronckhorst bij Feyenoord lijkt daardoor afhankelijk van de prestaties van de Rotterdammers in het bekertoernooi.

"Ik begrijp daar helemaal niets van. Dat is heel opportunistisch en nergens op gebaseerd", zei Advocaat woensdag op zijn persconferentie voor het achtstefinaleduel met Feyenoord tegen het AD.

"Als je reëel bent: hij staat derde en Feyenoord heeft op een andere manier investeringen gedaan dan PSV en Ajax. Ik begrijp het niet dat je ter discussie staat bij mensen als je zo veel prijzen pakt. Daar gaat het op topniveau toch om?", aldus Advocaat, die in 2016 bij Feyenoord als adviseur van Van Bronckhorst fungeerde.

Advocaat niet bang voor Van den Brom

Waar de positie van Van Bronckhorst onder druk staat, is ook de toekomst van Advocaat bij FC Utrecht onduidelijk. De Hagenaar tekende in september een contract tot het einde van het seizoen en de Domstedelingen zouden bovendien in gesprek zijn met John van den Brom, die na dit seizoen vertrekt bij AZ.

"Met alle respect, maar daar heb ik geen concurrentie in", aldus Advocaat, die als trainer van Utrecht tot dusver slechts twee duels verloor. "Dat bedoel ik niet hooghartig, maar als ik voor die namen bang moet zijn. Er is voor mezelf dan geen concurrent, maar Utrecht kan er anders over denken."

Met Feyenoord treft FC Utrecht donderdag een ploeg die zondag in het thuisduel met Fortuna Sittard verrassend tegen de derde nederlaag van het seizoen aanliep (0-2), maar de 71-jarige Advocaat ziet dat niet als voordeel voor zijn ploeg.

"Dat hadden wij graag willen doen. Feyenoord zat natuurlijk ook in een flow. Dan hoop je ze een keer op een zwak moment te treffen. Nu zijn ze volop gemotiveerd, daar hoef je niet bang voor te zijn. Wij kunnen het ook iedereen lastig maken, maar dan moet er wel vorm, strijd en passie zijn."

Feyenoord mogelijk met Jörgensen tegen FC Utrecht

Feyenoord-coach Van Bronckhorst kan tegen Utrecht waarschijnlijk weer beschikken over Nicolai Jörgensen, zo meldt RTV Rijnmond. De Deense spits viel begin december in de topper tegen PSV (2-1-winst) uit met een hamstringblessure en kwam sindsdien niet meer in actie, maar kon woensdag de hele training meedoen.

Dinsdag werd al bekend dat middenvelders Jordy Clasie en Jens Toornstra hoogstwaarschijnlijk kunnen spelen, terwijl Van Bronckhorst zijn hoop uitsprak dat Robin van Persie een groot deel van de wedstrijd in actie kan komen.

Het duel tussen bekerhouder Feyenoord en FC Utrecht in De Kuip begint donderdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Utrecht werd vorig seizoen al in de tweede ronde uitgeschakeld door VVV-Venlo.

Dinsdag plaatsten Willem II, FC Twente en AZ zich al voor de kwartfinales van het bekertoernooi. Ajax komt woensdagavond om 20.45 uur in actie bij Roda JC. De andere duels in de achtste finales zijn ODIN'59-sc Heerenveen, Fortuna Sittard-SC Cambuur (beide woensdag) en Kozakken Boys-Vitesse (donderdag).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de KNVB-beker