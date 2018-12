José Mourinho wil na zijn ontslag bij Manchester United niets negatiefs kwijt over de club. De Portugees stelt bovendien dat hij nog een toekomst als trainer heeft.

'The Special One' werd dinsdag enigszins verrassend aan de kant gezet. Oud-speler Ole Gunnar Solskjaer is tot het eind van het seizoen zijn opvolger op Old Trafford.

De 55-jarige Mourinho liet woensdag weten de vuile was niet buiten te willen hangen. "We kunnen over veel zaken spreken, ook over dingen die niet goed waren. Maar zo zit ik niet elkaar", zei hij woensdag in een eerste reactie tegen Sky Sports.

"Het is gewoon klaar. Manchester United heeft een toekomst zonder mij en ik heb een toekomst zonder Manchester United."

Mourinho heeft sinds hij zijn trainersloopbaan begon nog nooit een contract uitgediend. Hij stapte uit eigen beweging op bij FC Porto en Real Madrid en werd ontslagen bij Chelsea (twee keer), Internazionale en nu dus Manchester United.

Paspoort José Mourinho 2001-2004: FC Porto (opgestapt)

2004-2007: Chelsea (ontslagen)

2008-2010: Internazionale (ontslagen)

2010-2013: Real Madrid (opgestapt)

2013-2015: Chelsea (ontslagen)

2016-2018: Manchester United (ontslagen)

'Ik spreek niet over zaken binnen de club'

"Ik ben na mijn laatste ontslag niet veranderd", zo verwees hij naar zijn gedwongen vertrek bij Chelsea in 2015. "Ik spreek niet over zaken die binnen de club spelen. Waarom zou ik nu, zelfs met de supporters, mijn gevoelens delen. Het is gewoon voorbij."

Volgens de Portugees is hij altijd kritisch geweest op managers die na hun ontslag allerlei negatieve verhalen over hun voormalige club deelden. "Maar ik heb geen zin om anderen de schuld te geven, zo ben ik niet."

Mourinho zegt voorlopig even afstand van het voetbal te nemen, voor hij weer aan een nieuwe klus begint. "Tot ik terugkeer, heb ik het recht om mijn leven te leven zoals ik wil. Dat wil ik nu doen. Manchester United is nu het verleden."

Na zeventien speelronden bezet United de zesde plek in de Premier League. De achterstand op koploper Liverpool bedraagt al negentien punten.

