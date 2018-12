De omstreden Russische vicepremier Vitaly Mutko is definitief vertrokken als voorzitter van de voetbalbond van zijn land.

De Russische voetbalbond RFU meldt het aftreden van de zestigjarige Mutko woensdag in een korte verklaring op Twitter. De bestuurder was tussen 2005 en 2009 en sinds 2015 de baas bij de RFU.

Volgens directielid Igor Lebedev zal de voetbalbond op 22 februari een nieuwe voorzitter kiezen. Tot die tijd neemt vicevoorzitter Sergei Pryadkin de taken waar.

Mutko legde zijn functie als voorzitter van de RFU een jaar geleden al voor zes maanden neer. Hij trad toen ook terug als voorzitter van het organisatiecomité van het WK voetbal, dat afgelopen zomer in Rusland werd gehouden.

Vitaly Mutko was tijdens het WK regelmatig te zien in de buurt van het Russische elftal. (Foto: ANP)

Mutko voor leven geschorst van Spelen

De vertrouweling van president Vladimir Poetin was tussen 2008 en 2016 minister van Sport in Rusland. In die periode was er volgens verschillende onderzoeken sprake van een staatsgestuurd dopingnetwerk in Rusland.

Tientallen Russische deelnemers aan de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi werden bij hertesten alsnog positief bevonden en voor het leven geschorst voor de Olympische Spelen.

Mutko werd vorig jaar door het internationaal olympisch comité (IOC) voor het leven verbannen van de Spelen wegens betrokkenheid bij het dopingschandaal.

Mutko en Rusland hebben de beschuldigingen altijd tegengesproken. De huidige vicepremier van Rusland is bij het CAS in beroep gegaan tegen zijn schorsing. Het internationale sporttribunaal heeft nog geen datum bepaald voor deze zaak.