Verschillende Griekse voetbalclubs hebben een aanval op scheidsrechter Thanassis Tzilos scherp veroordeeld. De arbiter, die sinds kort ook internationale duels mag fluiten, werd woensdagochtend mishandeld op weg naar zijn werk.

Volgens Griekse media werd ingenieur Tzilos vlak bij zijn huis in Larissa aangevallen door vier mannen, die hun gezicht bedekt hadden. De scheidsrechter ligt in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn hoofd en benen.

Dimitris Bouchlariotis, de voorzitter van de lokale voetbalbond in Larissa, vertelde op de lokale radiozender Sport FM dat de mishandeling "100 procent zeker" te maken heeft met de werkzaamheden van Tzilos als scheidsrechter.

De Griek was anderhalve week geleden de arbiter bij de wedstrijd Xanthi-Olympiakos Piraeus (1-1). De bezoekers waren boos op Tzilos, onder meer omdat ze vonden dat ze een penalty verdienden. "Met wie heeft Tzilos de afgelopen 48 uur gesproken?", vroeg een woordvoerder van Olympiakos zich na de wedstrijd af.

'Schadelijk voor Grieks voetbal'

Het is zeker niet de eerste keer dit decennium dat een scheidsrechter wordt aangevallen in Griekenland. AEK Athene, de huidige nummer vier van de Griekse Super League, stelt in een verklaring op zijn site dat er snel actie moet worden ondernomen na de "laffe aanval" op Tzilos.

"Dit is ontzettend schadelijk voor het Griekse voetbal", schrijft AEK. "Op een gegeven moment moeten we allemaal begrijpen dat de Griekse arbitrage niet goed kan functioneren door dit soort terrorisme. De autoriteiten moeten mensen die dit gedrag aanmoedigen hard aanpakken."

Koploper PAOK Saloniki roept de autoriteiten in een eigen verklaring ook op tot actie. "Ze moeten eindelijk serieus de daders van dit soort aanvallen vinden en veroordelen, want nu lijkt het of de onderwereld sterker is dan de wet."

Atromitos, de nummer drie van Griekenland, schrijft dat "dit soort aanvallen geen plek hebben in het Griekse voetbal en uitgeroeid moeten worden". "Alle democratische krachten moeten samenwerken om deze incidenten tegen te gaan. En de daders moeten zo snel mogelijk gevonden worden."