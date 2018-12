PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser vindt dat hij geen andere keuze had dan John van 't Schip te ontslaan. De slechte resultaten van de Eredivisionist werden de trainer woensdagochtend fataal.

Het ontslag van Van 't Schip volgt een dag na de pijnlijke 5-0-nederlaag tegen AZ in de achtste finales van de KNVB-beker. Zaterdag kwam PEC, dat in 2018 dramatisch presteert, in de Eredivisie thuis al niet verder dan 0-0 tegen concurrent NAC Breda.

Visser noemt de laatste vijf wedstrijden - waarin verder met 0-2 werd gewonnen bij De Graafschap en werd verloren van ADO Den Haag (2-3) en Ajax (1-4) - cruciaal in de beslissing om niet verder te gaan met Van 't Schip.

"Dat gold van beide kanten. Maar als je dan ziet hoe de ploeg gisteren uit elkaar viel... Je ziet dat het spel aan het verslechteren is en daarmee zie je ook het team ten onder gaan", aldus de PEC-voorzitter tegen RTV Oost.

Visser had de keuze liever uitgesteld tot het trainingskamp in de winterstop. "Dat is ook altijd de bedoeling geweest, rustig om de tafel zitten. Maar het gaat zo niet verder."

Voorzitter Visser (rechts) met technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC. (Foto: ProShots)

'Het was geen geslaagde missie'

De preses zag dat er weinig meer te redden viel voor Van 't Schip. "Je ziet dat de selectie uit elkaar aan het vallen is. Uiteindelijk gaat het om de beleving, en als die te mat wordt, krijg je dit soort nederlagen", aldus Visser, die ook kritisch is op zichzelf.

"Iedereen moet na dit echec met John wel bij zichzelf te rade gaan, ook ik. We hebben in de volle overtuiging John van 't Schip aangesteld, maar het is geen geslaagde missie geweest."

Visser benadrukt wel dat beide partijen goed uit elkaar zijn gegaan. "Het was een positief gesprek binnen de kaders van het negatieve. We hebben afgesproken dat we binnenkort nog een keer met elkaar gaan eten. De conclusie van beide kanten was dat het zo niet verder kon."

PEC kent dramatische statistieken in 2018

PEC pakte in het kalenderjaar 2018 onder Van 't Schip de minste punten van alle vijftien clubs die in de Eredivisie uitkwamen (26), ging met twintig nederlagen het vaakst van al die clubs onderuit en incasseerde de meeste doelpunten in dertien jaar.

Volgens RTV Oost is Jaap Stam, die clubloos is sinds hij in maart werd ontslagen bij Reading, topkandidaat om Van 't Schip op te volgen. De 67-voudig international begon zijn loopbaan in 1992 bij PEC.

Vrijdag staat PEC tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop in Limburg tegenover VVV-Venlo. Op bezoek bij de nummer negen van de Eredivisie zit assistent-coach Gert Peter de Gunst als eindverantwoordelijke op de bank.

