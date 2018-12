PEC Zwolle heeft trainer John van 't Schip woensdag ontslagen. De 54-jarige coach wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte prestaties van de Eredivisionist dit seizoen.

Het ontslag volgt een dag na de pijnlijke nederlaag tegen AZ in de achtste finales TOTO KNVB-beker. PEC verloor in Alkmaar kansloos met 5-0.

In de competitie gaat het ook niet goed met PEC, want de bekerwinnaar van 2014 staat na zestien speelronden slechts vijftiende en houdt alleen FC Groningen, NAC Breda en De Graafschap onder zich. Er werd pas vier keer gewonnen.

Van 't Schip was sinds vorig jaar zomer in dienst bij PEC, waar hij nog een contract tot het einde van het seizoen had. Vorig seizoen eindigden de Zwollenaren onder leiding van de 41-voudig international als negende in de Eredivisie.

Eerder was Van 't Schip in diverse periodes assistent-coach bij Ajax. Ook was hij assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal en hoofdtrainer bij FC Twente, het Australische Melbourne Heart en het Mexicaanse Guadalajara.

PEC kent dramatisch 2018

PEC presteert het hele kalenderjaar al slecht. De 'Blauwvingers' pakten in 2018 de minste punten van alle vijftien clubs die in de Eredivisie uitkwamen (26), gingen met twintig nederlagen het vaakst van al die clubs onderuit en incasseerden de meeste doelpunten in dertien jaar.

Van 't Schip toonde zich dinsdagavond na het verlies bij AZ nog strijdbaar. "Het is logisch dat er kritiek komt als je geen resultaten haalt, maar we hebben nog één wedstrijd voor de winterstop en dan moeten we gaan kijken in hoeverre we de ploeg kunnen versterken. Ik heb alle vertrouwen in deze groep", zei hij.

Vrijdag staat PEC tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop in Limburg tegenover VVV-Venlo. Op bezoek bij de nummer negen van de Eredivisie zit assistent-coach Gert Peter de Gunst als eindverantwoordelijke op de bank.

Van 't Schip is de tweede trainer die dit seizoen aan de kant wordt gezet in de Eredivisie. Vroeg in het seizoen nam FC Utrecht afscheid van Jean-Paul de Jong, die werd opgevolgd door Dick Advocaat.

