Trainer John van 't Schip heeft er nog altijd vertrouwen in dat hij de situatie bij PEC Zwolle kan omdraaien. De kwakkelende Eredivisionist kreeg dinsdag door een 5-0-nederlaag bij AZ in de TOTO KNVB-beker een nieuwe tik te verwerken.

In de competitie gaat het ook niet goed met PEC, want de bekerwinnaar van 2014 staat na zestien speelronden slechts vijftiende en houdt alleen FC Groningen, NAC Breda en De Graafschap onder zich.

De zwakke prestaties leiden tot kritiek op Van 't Schip van onder anderen de fans, maar de trainer zegt tegen FOX Sports niet bezig te zijn met een vertrek.

"Het is logisch dat er kritiek komt als je geen resultaten haalt. We hebben nog één competitiewedstrijd voor de winterstop en dan moeten we in de winterstop gaan kijken in hoeverre we de ploeg kunnen versterken. Ik heb alle vertrouwen in deze groep", aldus de oud-Ajacied, die geen goed woord over had voor het verlies bij AZ.

"Het is een wanprestatie, dat is duidelijk. In de eerste zes minuten ging het nog wel. Nadat AZ 1-0 had gemaakt, was het al over. Mentaal zijn we finaal door het ijs gezakt en we hebben ons laten afslachten."

'Heb de ploeg niet scherp gekregen'

Hoewel Van 't Schip denkt dat hij nog altijd de juiste man is voor PEC, is de 41-voudig international wel kritisch op zichzelf. "Ik ben verantwoordelijk. Dus wat ik mezelf verwijt, is dat ik het elftal niet scherp heb gekregen voor deze belangrijke bekerwedstrijd", zei hij.

"Het was een opeenstapeling van de afgelopen periode. Het viel als een kaartenhuis in elkaar en we waren niet bij machte om de rug te rechten en ervoor te vechten. We lieten ons naar de slachtbank leiden."

Binnen een half uur was het al 3-0 voor AZ door twee doelpunten van Oussama Idrissi en één van Guus Til. In de veertigste minuut kreeg PEC-verdediger Thomas Lam een rode kaart en na rust werd de uitslag voor de Zwollenaren nog pijnlijker door goals van Mats Seuntjens en Fredrik Midtsjö.

Van Polen hoopt dat Van 't Schip blijft

PEC-aanvoerder Bram van Polen liet na de wedstrijd in het AFAS Stadion weten dat hij hoopt dat Van 't Schip 'gewoon' blijft. "Hij is nog steeds een goede trainer, alleen de resultaten zijn wat minder", aldus de 33-jarige verdediger.

"Als spelers zijn we er ook verantwoordelijk voor en we laten elkaar hier wel een beetje zakken. Ik vind het altijd te makkelijk om het maar op een trainer af te schuiven."

De laatste wedstrijd van PEC in 2018 is vrijdag. De ploeg van Van 't Schip gaat in de Eredivisie op bezoek bij VVV-Venlo, dat negende staat. Het duel in Limburg begint om 20.00 uur.

