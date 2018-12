Manchester United heeft woensdag alsnog bevestigd dat clubicoon Ole Gunnar Solskjaer is aangesteld als interim-manager voor de rest van het seizoen. De 45-jarige Noor is de opvolger van de ontslagen José Mourinho.

United zorgde eerder voor verwarring door dinsdagavond laat een video waarin Solskjaer werd aangekondigd als interim-trainer te plaatsen én weer te verwijderen.

"Manchester United zit in mijn hart en het is fantastisch dat ik in deze rol terug kan keren bij de club", zegt de oud-spits, die tussen 1996 en 2007 bij de huidige nummer zes van de Premier League speelde, op de site van United. "Ik kijk er erg naar uit om met deze talentvolle selectie te werken."

Solskjaer krijgt steun van de ervaren Mike Phelan (56), die tussen 1999 en 2013 ook al als (eerste) assistent werkzaam was bij de 'Mancunians' en daardoor een flink aantal van de successen onder manager Sir Alex Ferguson meemaakte. Hij verliet Old Trafford vlak nadat de Schot in 2013 zijn pensioen aankondigde.

Oud-speler Michael Carrick en Kieran McKenna blijven aan als assistent-trainers. Carrick was dinsdag volgens Britse media nog de favoriet om interim-manager te worden na het vertrek van zijn voormalige baas Mourinho.

'Ole is een legende bij Manchester United'

Solskjaer maakte zijn belangrijkste goal voor United in 1999, toen hij diep in blessuretijd de winnende treffer maakte in de Champions League-finale tegen Bayern München in Barcelona (2-1). In totaal scoorde de 'supersub' 126 keer in 366 wedstrijden voor 'The Red Devils'.

Na zijn spelersloopbaan werd Solskjaer benoemd tot coach van het tweede elftal van United, een functie die hij tussen mei 2008 en december 2010 bekleedde. De oud-aanvaller was sinds oktober 2015 voor de tweede keer hoofdtrainer van het Noorse Molde FK.

"Ole is een legende bij de club met heel veel ervaring, zowel op het veld als in de rol van trainer", aldus vicevoorzitter Ed Woodward van United.

"Zijn verleden bij United zorgt ervoor dat hij onze cultuur heel goed kent en iedereen bij de club is ontzettend blij dat hij en Mike Phelan terug zijn. We hebben er vertrouwen in dat zij de spelers en de fans zullen verenigen richting de tweede helft van het seizoen."

Molde FK laat in een eigen verklaring weten dat de club Solskjaer tot en met mei "uitleent" aan United. De trainer verlengde zijn contract bij de Noren recent nog tot en met 2021. "Dit is een grote kans voor Molde", zegt directeur Öystein Neerland. "Dit helpt erbij de club op de kaart te zetten."

United neemt tijd voor zoektocht naar permanente trainer

Manchester United ontsloeg Mourinho dinsdag en liet toen weten eerst een interim-trainer te benoemen. De club wil de tijd nemen voor de zoektocht naar een permanente opvolger van de Portugees.

Solskjaer zit zaterdag voor het eerst op de bank bij de twintigvoudig kampioen van Engeland, tijdens het uitduel met zijn voormalige club Cardiff City in de Premier League (aftrap 18.30 uur).

Bekijk het programma en de stand in de Premier League