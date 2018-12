Wout Weghorst heeft dinsdag met een treffer bijgedragen aan de 2-0-zege van VfL Wolfsburg op VfB Stuttgart. Koploper Borussia Dortmund leed op bezoek bij Fortuna Düsseldorf zijn eerste nederlaag (2-1) van het seizoen in de Bundesliga en in de League Cup bereikte Manchester City na strafschoppen de halve finales.

Weghorst tekende op slag van rust voor de 2-0 na een fout achterin bij Stuttgart. De Fransman Josuha Guilavogui had de thuisploeg met een rake kopbal op voorsprong gezet.

Met 25 punten uit zestien duels is Wolfsburg de nummer zes in de Bundesliga, Stuttgart verkeert op de zestiende plek in degradatiegevaar. De club werd dinsdag gepasseerd op de ranglijst door Düsseldorf, dat een einde maakte aan de ongeslagen status van Dortmund.

Dodi Lukebakio en Jean Zimmer zetten Düsseldorf in de eerste helft op een comfortabele voorsprong. Met zijn twaalfde treffer van het seizoen bracht Bundesliga-topscorer Paco Alcacer in de slotfase de spanning terug, maar Dortmund kon de gelijkmaker niet forceren.

Dortmund heeft 39 punten na zestien wedstrijden en ziet Borussia Mönchengladbach naderbij komen. Die club was dinsdag met 2-0 te sterk voor 1.FC Nürnberg en heeft nog zes punten minder dan de koploper.

Bayern München kan woensdag in punten gelijk komen met Gladbach. De 'Rekordmeister' speelt dan thuis tegen RB Leipzig.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Bundesliga

Zinchenko en Muric bekerhelden bij City

Manchester City ontsnapte aan uitschakeling in de kwartfinales van de League Cup. De ploeg van trainer Josep Guardiola was pas na strafschoppen te sterk voor Leicester City.

Bij Manchester City zat Philippe Sandler voor het eerst op de bank. De 21-jarige Amsterdammer mocht niet invallen en zag zijn ploeg via Kevin De Bruyne op voorsprong komen.

Via een treffer van Marc Albrighton dwong Leicester een strafschoppenserie af. Doelman Arijanet Muric, die het seizoen nog begon bij NAC Breda, pakte twee inzetten van Leicester en zag Christain Fuchs over schieten. Voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko schoot de laatste strafschop binnen.

In Frankrijk bereikte Paris Saint-Germain de kwartfinales van Coupe de la Ligue door op bezoek bij Orleans met 1-2 te winnen. Edinson Cavani en invaller Moussa Diaby zorgden voor de doelpunten van de ploeg uit Parijs, die in de Ligue 1 nog zonder nederlaag is.