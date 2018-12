AZ heeft dinsdagavond op kinderlijk eenvoudige wijze de kwartfinales van het TOTO KNVB-bekertoernooi bereikt. De Alkmaarders waren in eigen huis veel te sterk voor PEC Zwolle: 5-0. Willem II rekende af met de amateurs van AFC (3-0) en FC Twente voegde zich ten koste van RKC Waalwijk (2-0) bij de laatste acht.

Het duel tussen AZ en PEC was al snel beslist. Oussama Idrissi trof in de tiende en achttiende minuut doel, waarna Guus Til in de 26e minuut voor de 3-0 tekende door een voorzet van Fredrik Midtsjö binnen te glijden.

Vlak daarvoor was PEC nog op miraculeuze wijze aan een treffer van Mats Seuntjes ontsnapt. De aanvaller passeerde doelman Diederik Boer met een boogbal, maar aan zijn inzet zat zoveel effect dat de bal niet over de doellijn stuiterde, maar terug het veld in kwam.

PEC stond regelmatig met de rug tegen de muur en eindigde een dramatische eerste helft in mineur, want de Zwollenaren moesten vijf minuten voor rust met tien man verder. De jarige Thomas Lam haalde de doorgebroken Seuntjes neer en werd met een rode kaart van het veld weggestuurd.

Aan het begin van de tweede helft ging het van kwaad tot erger voor PEC, dat het volledig liet lopen. In de 49e minuut schoot Seuntjes raak op aangeven van Til en een minuut later trof Midtsjö doel met een houdbaar afstandsschot. AZ kreeg nog meer kansen op treffers, maar PEC bleef een nog grotere nederlaag bespaard.

De pijnlijke bekeruitschakeling is een nieuwe domper voor PEC, dat in de Eredivisie matig presteert. De ploeg van trainer John van 't Schip bezet de vijftiende plek op de ranglijst. AZ staat voor het achtste jaar op rij in de kwartfinales van de KNVB-beker en kent een goede generale voor het competitieduel met PSV van zaterdag.

Willem II eenvoudig langs AFC

Bij Willem II-AFC brak Donis Avdijaj al na achttien minuten de ban. De aanvaller uit Kosovo ontving de bal in het strafschopgebied na een fraaie steekpass van Daniel Crowley en maakte geen fout in de afronding.

In de 37e minuut incasseerde AFC ook de tweede treffer van de avond in het Koning Willem II Stadion. Fran Sol werd neergelegd in het strafschopgebied en werkte de daaropvolgende penalty zelf in de linkerhoek.

Twee minuten later gooide oud-Ajacied Aras Özbiliz het duel op slot door de bal buiten bereik van doelman Patrick Zonneveld in de verre hoek te krullen. Willem II nam na rust gas terug en AFC kreeg nog enkele mogelijkheden op de 3-1, maar de eretreffer bleef uit in Tilburg.

Voor AFC komt er zo een einde aan een verder succesvol bekertoernooi. De Amsterdammers, uitkomend in de Tweede Divisie, zorgden in de eerste ronde voor een stunt door Keuken Kampioen Divisie-club Telstar (5-0) eenvoudig uit te schakelen. In de tweede ronde dolf ook TOP Oss (1-0) verrassend het onderspit.

FC Twente in matig duel langs RKC

FC Twente maakte een einde aan het bekeravontuur van RKC Waalwijk. De Brabanders, in de tweede ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV, gingen met 2-0 ten onder in de Grolsch Veste.

Xandro Schenk kopte na 26 minuten de openingstreffer binnen voor Twente, dat net als RKC uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De thuisploeg kwam daarna amper meer in de problemen en vergrootte de marge in blessuretijd via Jari Oosterwijk nog naar twee.

Daardoor blijft Twente, dat in de eerste twee rondes afrekende met FC Groningen (0-2) en Noordwijk (4-2), in de race om voor de eerste keer sinds 2011 de KNVB-beker te winnen. De Tukkers waren destijds in de finale na verlenging te sterk voor Ajax.

De Amsterdammers gaan woensdag op bezoek bij Roda JC. De andere duels in de achtste finales zijn ODIN'59-sc Heerenveen, Fortuna Sittard-SC Cambuur (beide woensdag), Kozakken Boys-Vitesse en Feyenoord-FC Utrecht (beide donderdag).

