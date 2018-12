Ajax heeft Daley Sinkgraven dinsdag langer aan zich gebonden. De Amsterdammers hebben de optie in het aflopende contract verlengd, waardoor de 23-jarige middenvelder tot de zomer van 2020 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

"Dit is zeker mooi nieuws. Ik heb een lastige periode meegemaakt. Ik wil mezelf weer bewijzen. Daar heb ik nu iets langer de tijd voor", zegt hij voor de camera van Ajax TV.

Sinkgraven kwam de afgelopen 1,5 jaar nauwelijks in actie vanwege een aantal zware knieblessures en maakte pas onlangs in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (5-1-zege) als invaller zijn rentree.

De geboren Assenaar kwam in januari 2015 voor 7 miljoen euro over van sc Heerenveen, waar hij zijn jeugdopleiding genoot en zijn doorbraak beleefde in het betaald voetbal.

77 wedstrijden voor Ajax

Sinkgraven speelde vooralsnog 77 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax, waarin hij één doelpunt maakte en elf assists leverde.

De voormalig jeugdinternational werd in het seizoen 2016/2017 door trainer Peter Bosz gebruikt als linksback, maar de huidige coach Erik ten Hag posteert hem vooral op het middenveld.

Ajax is met PSV verwikkeld in een felle strijd om de titel in de Eredivisie. De hoofdstedelingen hebben na zestien speelrondes twee punten achterstand op de Eindhovenaren.

Ajax is ook nog actief in de Champions League (na de winterstop in de achtste finales tegen Real Madrid) en in de TOTO KNVB-beker (woensdag in de achtste finales tegen Roda JC).

