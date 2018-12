Het verbaast Manchester United-icoon Gary Neville niet dat de Engelse topclub dinsdag afscheid nam van José Mourinho. De voormalige verdediger pleit voor Tottenham Hotspur-coach Mauricio Pochettino als opvolger op Old Trafford.

Volgens Neville, die zijn hele carrière voor United speelde en tot bijna zeshonderd officiële duels kwam, boterde het al lange tijd niet tussen het bestuur en Mourinho.

"Toen eerder dit seizoen bleek dat de clubleiding Mourinho geen gehoor gaf in zijn roep om versterkingen, was het eigenlijk al klaar met hem", aldus de 43-jarige Neville bij Sky Sports, waarvoor hij tegenwoordig analyticus is.

"Afgelopen zomer wilde Mourinho één of twee verdedigers aantrekken. De namen waren al bekend, maar de club heeft natuurlijk de mogelijkheid om er 'nee' tegen te zeggen. Ook al zijn het gegronde redenen; met iemand als Mourinho lig je dan op ramkoers. De laatste drie of vier maanden hebben ze het publiekelijk uitgevochten."

Mourinho presteerde zeer matig met United en liet in de afgelopen maanden herhaaldelijk weten dat zijn selectie in zijn ogen niet goed genoeg was. 'The Red Devils' staan zesde in de Premier League en geven al negentien punten toe op koploper Liverpool.

'Pochettino is ideale kandidaat'

Nu Mourinho opzijgezet is, komt de speculatie over een opvolger op gang. Als het aan Neville ligt, moet United vol voor Tottenham-manager Pochettino gaan.

"Ik zei vorig seizoen al dat Pochettino de volgende trainer van United moet zijn, gezien de filosofie van United en Pochettino's geloof in jonge spelers tijdens zijn periode bij Southampton en Tottenham", aldus de Engelsman, die vaak kritiek had op de defensieve speelstijl van Mourinho.

"Ik heb twee of drie dagen meegelopen op het trainingscomplex van Tottenham en voor mij is hij de ideale kandidaat. Hij past bij United gezien zijn prestaties, speelstijl en de manier waarop hij zich zowel publiekelijk als privé gedraagt."

Neville vindt dat United in de zoektocht naar een nieuwe manager niet op status maar op capaciteiten moet afgaan en dat er vooral behoefte is aan rust en regelmaat binnen de club. "Manchester City, Liverpool en Tottenham doen het ook buiten het veld beter dan United. De structuur en de omstandigheden voor de manager zijn daar ideaal."

Paspoort José Mourinho 2001-2004: FC Porto (opgestapt)

2004-2007: Chelsea (ontslagen)

2008-2010: Internazionale (ontslagen)

2010-2013: Real Madrid (opgestapt)

2013-2015: Chelsea (ontslagen)

2016-2018: Manchester United (ontslagen)

Pochettino wil van niets weten

Pochettino werd iets later op de dag tijdens zijn persconferentie bij Tottenham geconfronteerd met de speculaties, maar de 46-jarige Argentijn wilde daar niet op ingaan.

"Ik wil Mourinho het beste wensen. Ik heb een goede relatie met hem en zijn ontslag is droevig nieuws. Wat er verder bij de club gebeurt, is niet mijn zaak. Ik kan er dus geen vragen over beantwoorden", aldus de 'Spurs'-manager.

In de korte verklaring over het ontslag van Mourinho liet United weten dat het op korte termijn een interim-coach aanstelt die het seizoen afmaakt en dat het alle tijd neemt voor de zoektocht naar een definitieve opvolger.

Volgens Sky Sports is assistent-coach Michael Carrick degene die op korte termijn wordt doorgeschoven. Bij de bookmakers is de oud-middenvelder van de club samen met Pochettino, Zinédine Zidane en Ryan Giggs topkandidaat om na dit seizoen benoemd te worden tot manager.

United werkt nu zonder Mourinho toe het uitduel met Cardiff City in de Premier League. De wedstrijd in Wales begint zaterdag om 18.30 uur.

