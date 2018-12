Manchester United heeft manager José Mourinho ontslagen, zo heeft de Engelse topclub dinsdag bekendgemaakt. De Portugees wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten.

United laat in een korte verklaring weten dat op korte termijn een interim-coach benoemd wordt en dat de club de tijd neemt voor de zoektocht naar een permanente opvolger van Mourinho. Volgens Sky Sports wordt assistent-coach Michael Carrick tijdelijk naar voren geschoven.

De 55-jarige Mourinho zat zondag tijdens de uitwedstrijd tegen Liverpool voor het laatst op de bank als United-manager. De 3-1-nederlaag op Anfield betekende een nieuwe teleurstelling voor 'The Red Devils'.

Na zeventien speelronden bezet United de zesde plek in de Premier League. De achterstand op koploper Liverpool is al negentien punten.

Mourinho stond sinds de zomer van 2016 aan het roer bij United, waar hij nog een contract tot medio 2020 had. Eerder was hij coach van onder meer FC Porto, Internazionale, Real Madrid en Chelsea. Met zowel Porto als Inter won hij de Champions League.

Mourinho volgde Van Gaal op

In de zomer van 2016 werd Mourinho aangesteld als opvolger van Louis van Gaal, onder wie United ook al matig presteerde. De Portugees eindigde in zijn eerste seizoen op Old Trafford teleurstellend als zesde in de competitie.

Die pijn werd enigszins verzacht door het winnen van de Europa League. In de finale van het op een na belangrijkste Europese clubtoernooi werd Ajax met 2-0 verslagen. Bovendien legde United beslag op de League Cup.

Vorig seizoen eindigde United als tweede, wat leidde tot deelname aan de Champions League. Het avontuur in het miljoenenbal draaide uit op een teleurstelling voor de eindwinnaar van 1968, 1999 en 2008, want in de achtste finales werd de club over twee wedstrijden uitgeschakeld door Sevilla.

Paspoort José Mourinho 2001-2004: FC Porto (opgestapt)

2004-2007: Chelsea (ontslagen)

2008-2010: Internazionale (ontslagen)

2010-2013: Real Madrid (opgestapt)

2013-2015: Chelsea (ontslagen)

2016-2018: Manchester United (ontslagen)

Veel kritiek op verdedigende speelstijl

De tegenvallende prestaties zetten zich dit seizoen dus voort, al werden in de Champions League wel de achtste finales bereikt. In de strijd om een plek bij de laatste acht is Paris Saint-Germain de tegenstander.

Mourinho kreeg veel kritiek van oud-United-spelers als Paul Scholes en Gary Neville, die vonden dat de Portugees zijn ploeg te verdedigend liet spelen. Zelf was de manager de laatste maanden vooral kritisch op zijn eigen spelers.

United werkt nu zonder Mourinho toe naar het uitduel met Cardiff City in de Premier League. De wedstrijd in Wales begint zaterdag om 18.30 uur.

