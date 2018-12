Het inmiddels legendarische briefje dat vorige maand een hoofdrol speelde bij de wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League tegen Duitsland heeft bij een veiling van de Johan Cruyff Foundation 35.000 euro opgeleverd.

Assistent-bondscoach Dwight Lodeweges had een aangepaste opstelling geschreven op het briefje dat door bondscoach Ronald Koeman werd doorgegeven aan de spelers op het veld.

Oranje stond in Gelsenkirchen met 2-0 achter, maar kwam in de laatste minuten terug tot 2-2. Verdediger Virgil van Dijk, die op advies van de technische staf als spits was gaan spelen, schoot de gelijkmaker binnen.

Het handgeschreven papiertje van Lodeweges werd kort na afloop van het duel op het veld gevonden door oud-international Rafael van der Vaart, die als analist werkt bij de NOS.

De KNVB kreeg het briefje later terug en besloot het te veilen op de avond die in het teken stond van de nagedachtenis aan Johan Cruijff. Koeman reikte het ingelijste briefje uit aan de anonieme koper, die er 35.000 euro voor neertelde.

Er werd in totaal 330.750 euro opgehaald in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De opbrengst is voor projecten van de Cruyff Foundation in Zuid-Afrika.

Nederland in finaleronde Nations League

Nederland plaatste zich dankzij het gelijkspel in Duitsland voor de finaleronde van de Nations League. Drie dagen eerder was wereldkampioen Frankrijk in Rotterdam al verrassend met 2-0 verslagen.

Oranje neemt het volgend jaar juni in Portugal in de halve finales van het nieuwe landentoernooi op tegen Engeland en treft in de finale of troostfinale Portugal of Zwitserland.

De eindwinnaar van de Nations League ontvangt naast een bokaal ook een bedrag van 6 miljoen euro. Nederland is als groepswinnaar al verzekerd van 2,5 miljoen euro.

In maart begint de ploeg van bondscoach Koeman tegen Wit-Rusland al aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2020. De andere tegenstanders in de groep zijn Duitsland, Noord-Ierland en Estland.