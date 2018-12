Atalanta Bergamo heeft maandag de thuiswedstrijd tegen Lazio met 1-0 gewonnen. Fenerbahçe verspeelde in de eerste wedstrijd sinds het vertrek van Erwin Koeman een 2-0 voorsprong tegen BB Erzurumspor: 2-2.

Oranje-internationals Hateboer en De Roon speelden de hele wedstrijd bij Atalanta, dat in blessuretijd de 1-1 leek te incasseren via Francesco Acerbi. De verdediger van Lazio kopte raak na een voorzet van Luis Alberto en kreeg een gele kaart omdat hij uit vreugde zijn shirt uittrok.

Door tussenkomst van de VAR werd de treffer van Acerbi echter afgekeurd wegens buitenspel. De gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt bleef wel staan.

Daardoor bleef de treffer van Duvan Zapata de enige van de wedstrijd. De Colombiaan scoorde al in de eerste minuut na een flinke fout van Lazio-verdediger Stefan Radu.

Door de thuiszege stijgt Atalanta naar de zesde plaats in de Serie A. De ploeg van Hateboer en De Roon heeft slechts één punt minder dan nummer vijf Lazio.

Fenerbahçe verspeelt voorsprong onder nieuwe trainer Yanal

In Turkije blijft Fenerbahçe onder de nieuwe trainer Ersun Yanal in de onderste regionen. André Ayew en Martin Skrtel scoorden in het eerste half uur voor de club uit Istanboel, die vrijdag afscheid nam van interim-trainer Erwin Koeman. Hij nam sinds eind oktober de honneurs waar na het ontslag van Phillip Cocu.

Emrah Bassan gaf de bezoekers vlak na rust weer hoop. Lennart Thy, oud-spits van VVV-Venlo, maakte in de 92e minuut gelijk.

Yanal is de trainer die Fenerbahçe in 2014 voor het laatst kampioen maakte. De 57-jarige oefenmeester was eerder bondscoach van Turkije en had diverse clubs in het land onder zijn hoede.

Onder Koeman presteerde Fenerbahçe nauwelijks beter dan onder voorganger Cocu. Donderdag zat Koeman voor het laatst op de bank bij Fenerbahçe, dat met 1-0 verloor van Spartak Trnava.

Met vijftien punten uit zestien duels staat de club uit Istanboel nog altijd voorlaatste in de Turkse competitie.

