Arjen Robben kijkt uit naar de duels met Liverpool in de achtste finales van de Champions League. Zijn trainer Niko Kovac bij Bayern München vindt dat zijn ploeg maandag bij de loting de zwaarst mogelijke tegenstander trof.

"Het worden epische duels", voorspelt Robben op de website van Bayern. "Liverpool heeft een sterke ploeg, die zich enorm heeft ontwikkeld."

Volgens Robben is de huidige koploper van de Premier League erg compleet. "Ze hebben grote spelers, veel snelheid en creativiteit in de aanval. Ze vormen ook een hecht team."

Robben kent Anfield Road, het stadion van Liverpool, van zijn periode bij Chelsea. "De sfeer zal daar weer fenomenaal zijn. Het is gewoon een fantastische loting."

"Het is een droom voor iedere speler om zulke wedstrijden te mogen spelen", aldus de aanvaller die aan het einde van het seizoen Bayern München gaat verlaten. Door een hamstringblessure komt Robben voor de winterstop niet meer in actie bij Bayern.

Kovac hoopt op magische avond voor Bayern

Kovac vindt dat Bayern het niet getroffen heeft met Liverpool als opponent. "Naar mijn mening is het de zwaarst mogelijke loting. Liverpool stond vorig jaar immers in de finale en staat dit jaar bovenaan in de Premier League."

"Het zal veel van ons vergen om hen te verslaan, maar wij hebben het kleine voordeel dat we de return thuis spelen en ik hoop dat we daar gebruik van kunnen maken."

Bayern plaatste zich voor de knock-outfase door als eerste te eindigen in een groep met Ajax, Benfica en AEK Athene, terwijl Liverpool tweede werd in een groep met Paris Saint-Germain, Napoli en Rode Ster Belgrado.

Liverpool pakte al zijn negen punten in eigen huis (3-2 tegen PSG, 4-0 tegen Rode Ster en 1-0 tegen Napoli) en verloor alles buitenshuis (2-1 tegen PSG, 1-0 tegen Napoli en 2-0 tegen Rode Ster).

"We weten waartoe Liverpool in staat is op Anfield. Er hebben daar in het recente verleden een aantal magische avonden plaatsgevonden. Ik hoop dat het dit keer één voor ons wordt", aldus Kovac.

Kovac vol lof over Klopp

Liverpool-trainer Jürgen Klopp wacht in elk geval een bijzondere ontmoeting. De Duitser werkte in het verleden in de Bundesliga jarenlang als eindverantwoordelijke bij 1. FSV Mainz en Borussia Dortmund.

"Klopp heeft bij Liverpool hetzelfde spelletje geïntroduceerd als bij Mainz en Dortmund. Ze spelen zeer gevarieerd, snel, direct en agressief en zijn daarnaast ook enorm sterk zonder bal", is Kovac vol lof.

"Ajax doet het zo ook ongeveer, dus we komen straks zeker niet voor een verrassing te staan. We zullen goed voorbereid aan de wedstrijd beginnen. Ik heb er zin in en kijk ernaar uit."

De heenwedstrijd staat voor dinsdag 19 februari op het programma op Anfield en de return is op woensdag 13 maart in de Allianz Arena.

Bayern en Liverpool hebben de Champions League/Europa Cup 1 beide vijf keer gewonnen. De Duitsers voor het laatst in 2013 (finale tegen Dortmund) en de Engelsen voor het laatst in 2005 (tegen AC Milan).