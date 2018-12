Directeur Emilio Butragueño van Real Madrid heeft hoge verwachtingen van het tweeluik met Ajax in de achtste finales van de Champions League. Volgens de clubicoon gaat de 'Koninklijke' een zware kluif hebben aan de Amsterdammers.

"Ajax heeft al lange tijd niet meer in de knock-outfase gespeeld en zal daardoor extra gemotiveerd zijn. Het wordt voor hen bovendien een prachtige uitdaging om tegen de titelverdediger te spelen", zegt de 55-jarige Butragueño maandag op de site van Real.

"We hebben het over een legendarische club die net als Real veel voor de groei van de Champions League heeft betekend, dus worden het hele lastige wedstrijden. We zullen op de toppen van ons kunnen moeten spelen om terug te mogen komen in Nyon voor de loting van de kwartfinales."

Ajax en Real Madrid zijn geen onbekenden van elkaar, want de twee ploegen zaten aan het begin van dit decennium drie seizoenen op rij (2010/2011, 2011/2012 en 2012/2013) in dezelfde groep in de Champions League.

Hoewel Real die wedstrijden allemaal met minimaal twee doelpunten verschil won, verwacht Butragueño niet dat zijn club weer zo makkelijk zal winnen. De directeur van Real, die tussen 1984 en 1995 als speler onder contract stond bij de Madrilenen, heeft de afgelopen maanden met bewondering naar de prestaties van Ajax in de groepsfase gekeken.

"Ajax heeft een mooie mix van talenten en routiniers en doet het dit seizoen gewoon heel goed. Ze houden ervan de bal te hebben en hebben een offensieve mentaliteit, een beetje zoals wij. Het gevecht om de bal en de controle in de wedstrijd zal een van de sleutels zijn in dit tweeluik."

'Ajax is vooral voor eigen publiek heel goed'

Butragueño is vooral beducht voor de heenwedstrijd op woensdag 13 februari in de Johan Cruijff ArenA. Ajax, dat in Europa al twaalf duels op rij ongeslagen is, won dit seizoen vijf van zijn zes thuiswedstrijden in de Champions League (inclusief voorrondes). Alleen Bayern München (3-3) ging zonder nederlaag naar huis.

"Ajax is vooral voor eigen publiek heel goed, dus dat wordt een lastig duel", aldus Butragueño. "Als we in de uitwedstrijd een goed resultaat kunnen neerzetten, hoop ik dat we met de steun van ons eigen publiek een ticket voor de kwartfinales veiligstellen."

De return tussen Real en Ajax in Santiago Bernabéu staat dinsdag 5 maart op het programma. Real won de Champions League vorig seizoen voor de vierde keer in de laatste vijf jaar, terwijl Ajax voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 in de knock-outfase van het miljoenenbal uitkomt.

