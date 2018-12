Zlatan Ibrahimovic blijft Los Angeles Galaxy trouw. De 37-jarige Zweedse sterspeler is van plan om ook komend seizoen te spelen bij de club uit de Amerikaanse Major League Soccer (MLS).

Ibrahimovic maakte het nieuws in geheel eigen stijl wereldkundig door op Twitter onder een filmpje "Major League Zlatan, ik ben nog niet klaar met je" te schrijven.

De oud-speler van onder meer Ajax, Juventus, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United reageerde daarmee op journalisten die riepen dat hij zijn laatste wedstrijd voor Los Angeles Galaxy zou hebben gespeeld.

Ibrahimovic werd de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een tijdelijke terugkeer naar AC Milan, maar de Italianen sloten een overgang vorige week al uit.

Ibrahimovic kende goed debuutseizoen in MLS

De spits liep afgelopen seizoen met Los Angeles Galaxy op de slotdag van de reguliere competitie een plek in de play-offs van de MLS mis door in de thuiswedstrijd tegen Houston Dynamo een 2-0-voorsprong uit handen te geven: 2-3.

Ibrahimovic kende desondanks een goed debuutseizoen in het Amerikaanse voetbal. Hij maakte maar liefst 22 doelpunten in 27 wedstrijden en kroonde zich daarmee tot topscorer in het westen.

Atlanta United veroverde vorige week de titel in de MLS. De ploeg van voormalig FC Barcelona-trainer Gerardo Martino versloeg in de finale van de play-offs Portland Timbers met 2-0.

Los Angeles Galaxy kroonde zich in het verleden vijf keer tot kampioen in de MLS. 'The G's' mochten zich in 2002, 2005, 2011, 2012 en 2014 het beste team van de Verenigde Staten noemen.