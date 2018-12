Daley Blind is blij dat Ajax maandag is gekoppeld aan Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De verdediger vindt de titelverdediger een "fantastische tegenstander".

"We hebben met z'n allen alles in het spelershome gevolgd. Op een gegeven moment zou het FC Porto of Real Madrid worden. Het werd Real en toen werd er wel even geschreeuwd en op de tafels geslagen", zegt de verdediger.

Het enthousiasme werd volgens Blind niet ingegeven door de mindere resultaten van de laatste weken van Real, dat vorige week in eigen huis nog verrassend met liefst 0-3 verloor van CSKA Moskou.

"Nee helemaal niet, want Real blijft een topploeg. En het is ook niet zo dat we wel even van Porto zouden winnen", aldus Blind, die zondag drie keer scoorde tegen De Graafschap (8-0).

"Bovendien spelen we pas in februari en maart tegen Real. Dan kan alles weer anders zijn. Real heeft vier van de laatste vijf edities van de Champions League gewonnen. Dat wordt gewoon een prachtig affiche. We kijken er echt naar uit."

​

'Ons doel is om een ronde verder te komen'

Blind werd al twee keer met Ajax uitgeschakeld door Real in de groepsfase van de Champions League. In 2011 verloren de Amsterdammers tot twee keer toe met 3-0 en een jaar later tot twee keer toe met 4-1.

"We hadden toen weinig kans. Zij waren dodelijk in de counter en verrasten ons keer op keer", herinnert Blind zich nog al te goed.

"Tegen Bayern hebben we dit seizoen laten zien dat we ons met de Europese top kunnen meten als we lef tonen. Dat willen we tegen Real ook weer doen. Hoe goed zij ook zijn, ons doel is om een ronde verder te komen."

Ajax begint met een thuiswedstrijd op woensdag 13 februari en de return in Estadio Santiago Bernabéu wordt afgewerkt op dinsdag 5 maart.