Stefan de Vrij neemt het met Internazionale in de zestiende finales van de Europa League op tegen Rapid Wien. Trainer Marcel Keizer wacht met Sporting Lissabon een tweeluik met Villarreal en Chelsea treft Malmö FF.

Inter begon het Europese seizoen in de Champions League, maar de 'Nerazzurri' eindigden in een poule met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en PSV als derde en zijn daardoor veroordeeld tot de Europa League.

Ook Club Brugge, Napoli, Galatasaray, Benfica, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen en Young Boys zijn doorgestroomd uit het miljoenenbal. Benfica, dat in een poule zat met Ajax, speelt tegen Galatasaray.

Met Inter treft Rapid Wien een relatief zware tegenstander, wat mogelijk goed nieuws is voor het Nederlandse voetbal. Nederland is met Oostenrijk verwikkeld in een strijd om de elfde plek op de coëfficiëntenlijst van de UEFA.

Mocht Nederland die positie vasthouden, dan mag de kampioen van volgend seizoen waarschijnlijk weer rechtstreeks de Champions League in. Red Bull Salzburg, de andere Oostenrijkse club die nog in Europa actief is, neemt het op tegen Club Brugge.

Keizer en Sporting naar Villarreal

Keizer en Bas Dost mogen zich met Sporting Lissabon opmaken voor een dubbele ontmoeting met Villarreal. De Spanjaarden eindigden bovenaan in een poule met Rapid Wien, Rangers FC en Spartak Moskou. Sporting eindigde als tweede in de groep achter Arsenal.

'The Gunners' beginnen de knock-outfase van de Europa League tegen BATE Borisov. De Wit-Russen verloren afgelopen zomer nog over twee wedstrijden van PSV in de play-offs van de Champions League. Chelsea, de huidige nummer vier van de Premier League, wacht een tweeluik met het Zweedse Malmö.

Jonathan de Guzman en Jetro Willems nemen het met Eintracht Frankfurt, dat in de groepsfase alle wedstrijden won, op tegen Shakhtar Donetsk. De Oekraïners eindigden in een Champions League-poule met Manchester City, Olympique Lyon en Hoffenheim als derde.

Sevilla, dat de Europa League in 2014, 2015 en 2016 won, begint zijn jacht op de vierde toernooizege in zes jaar met een dubbele ontmoeting met Lazio.

De heenwedstrijden in de eerste ronde van de knock-outfase in de Europa League worden op 14 februari gespeeld. De returns volgen een week later.