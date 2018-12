Ron Jans stopt aan het einde van het seizoen als technisch manager van FC Groningen. Het zestigjarige clubicoon heeft besloten zijn aflopende contract bij de 'Trots van het Noorden' niet te verlengen.

"Ik ben er in anderhalf jaar tijd achter gekomen dat ik meer een stúúrder dan een bèstuurder ben", zegt Jans maandag op de site van Groningen.

"Voor mezelf heb ik er alles aan gedaan om een goede technisch manager te zijn, maar uiteindelijk voelde ik me niet meer senang genoeg in deze baan. Ik had ook gehoopt meer positiefs te bereiken."

Jans volgde in juli 2017 Peter Jeltema op als technisch manager bij Groningen. Tussen 2002 en 2010 was hij al als trainer werkzaam bij de Eredivisionist, waarmee hij de langszittende coach ooit is van Groningen. Na zijn vertrek was Jans jarenlang trainer van PEC Zwolle.

In november liet algemeen directeur Hans Nijland (58) al weten Groningen na dit seizoen te verlaten. Met een dienstverband van 23 jaar is hij momenteel de langszittende bestuurder in de Eredivisie.

Ron Jans en Hans Nijland bij de aanstelling van eerstgenoemde.

'Ron heeft zich vastgebeten in zijn functie'

Nijland respecteert de beslissing van Jans om zijn functie als technisch manager neer te leggen. "Ron heeft zich de afgelopen anderhalf jaar enorm vastgebeten in zijn functie", zegt de afzwaaiend algemeen directeur.

"Hij heeft al een tijd terug aangegeven dat deze periode voor hem een moment van evaluatie zou zijn. De uitkomst is dat hij zijn functie na dit seizoen neerlegt. We gaan de komende periode kijken op welke wijze wij de functie gaan invullen."

Het vertrek van Nijland en Jans volgt op een vooralsnog teleurstellend seizoen voor Groningen, dat slechts vier van de eerste zestien competitieduels won. De ploeg van trainer Danny Buijs bezet momenteel de zestiende plek met veertien punten.

Groningen, dat de eerste seizoenshelft zaterdag afsluit met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, heeft twee punten meer dan nummer zeventien NAC Breda en koestert een voorsprong van drie punten op hekkensluiter De Graafschap.

