De Graafschap-trainer Henk de Jong vindt de 8-0-nederlaag van zondag op bezoek bij Ajax vooral vervelend voor zijn spelers. Hij is niet verbaasd dat zijn ploeg er met zulke ruime cijfers afging.

"Je hoopt het niet, maar gezien de situatie waarin wij zitten weet je van tevoren dat dit kan gebeuren", zei De Jong na afloop van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA voor de camera van de NOS.

"Dat weet ik het hele seizoen al. Of we nou met vier, vijf of acht verdedigers spelen: wij hebben moeite met verdedigen. Je moet het eigenlijk zo zien: we stonden in een rondo en kwamen er een paar keer uit."

De Graafschap had na een klein kwartier spelen zelfs op een 0-1-voorsprong moeten komen. Daryl van Mieghem kon na een lange bal van achteruit zomaar op het doel van André Onana afstormen, maar hij schoot veel te gehaast.

"Dan was het 8-1 geworden. Ik kan niet zeggen dat de uitslag geflatteerd is", aldus De Jong, die wel vond dat Van Mieghem zorgvuldiger met de geboden mogelijkheid om had moeten gaan.

"Daryl had eigenlijk voorlangs moeten kruisen en dan hopen dat hij aangetikt zou worden. Dan was er een rode kaart getrokken en hadden we met een man meer misschien nog een kans gehad. Nu was het een kansloze missie."

De Jong verving halverwege aanvaller voor verdediger

De Jong koos er halverwege bij een 3-0-stand nog wel voor om een aanvaller (Furdjel Narsingh) te vervangen voor een verdediger (Myenty Abena), maar dat bracht na een redelijk eerste kwartier na rust uiteindelijk ook geen soelaas.

"Ik zat op een gegeven moment naar de klok te kijken met de wens dat die wat sneller zou gaan tikken. Het ging hard in het laatste half uur. Er zaten bovendien een paar wereldgoals tussen", sprak De Jong.

"Ik vind het sneu voor mijn jongens. Ze doen er alles aan op de training. Maar goed, andere ploegen hebben hier ook met 5-0 of 6-0 verloren, wat net zo goed 10-0 had kunnen zijn."

De Graafschap staat door de nederlaag steviger op de laatste plaats in de Eredivisie. De Doetinchemmers sluiten zondag de eerste seizoenshelft af met een thuiswedstrijd tegen subtopper Vitesse.

"Deze hebben we maar gehad. Ik denk dat iedere trainer dat zegt die hier dit jaar komt. Laten we ook blij zijn dat Ajax zo goed is. We hebben tenminste een keer iets om voor te juichen in Europa", besloot De Jong.

