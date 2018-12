Matthijs de Ligt is heel trots op het winnen van de Golden Boy Award, de prijs voor grootste talent van het jaar. De negentienjarige verdediger van Ajax kreeg in de prestigieuze verkiezing de voorkeur boven onder anderen zijn voormalige ploeggenoot Justin Kluivert.

"Ik ben heel blij en erg trots dat ik deze prijs heb gewonnen, zeker als je kijkt naar de spelers die eerder hebben gewonnen", zegt De Ligt maandag op de site van het Italiaanse Tuttosport, dat de Golden Boy Award sinds 2003 uitreikt.

"Het is bijna ongelooflijk dat ik in een rijtje met Paul Pogba, Kylian Mbappé, Lionel Messi en Rafael van der Vaart sta. Er staan alleen maar grote namen op de lijst, maar Messi springt er voor mij wel echt uit. Ik ben heel trots dat ik straks, net als hij dertien jaar geleden, met de prijs in mijn handen sta."

De Ligt stond samen met Kluivert (AS Roma), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Patrick Cutrone (AC Milan) en Vinicius Junior (Real Madrid) op een shortlist van vijf. Een groep van 35 journalisten koos overtuigend voor De Ligt, die 75 punten meer kreeg dan nummer twee Alexander-Arnold.

De Ligt eerste verdediger die prijs wint

Het is pas de tweede keer in de historie dat de Golden Boy Award naar een Nederlands talent gaat. In 2003 mocht Van der Vaart, toen eveneens spelend voor Ajax, de prijs in ontvangst nemen. De Ligt is bovendien pas de eerste verdediger ooit die de Golden Boy Award wint.

"Dat er voorheen alleen middenvelders en aanvallers hebben gewonnen, maakt deze prijs voor mij extra speciaal", aldus De Ligt. "Er zijn veel mensen om me heen die me hebben geholpen de laatste tijd en daarom is deze prijs ook voor hen."

De aanvoerder van Ajax, die Paris Saint-Germain-aanvaller Mbappé opvolgt, krijgt de Golden Boy Award maandagavond uitgereikt bij een gala in Turijn.