José Mourinho wil ondanks de 3-1-nederlaag van Manchester United zondag in de topper tegen Liverpool niet wanhopen, al verwacht de Portugese coach niet meer dat zijn ploeg dit seizoen in de top drie van de Premier League zal eindigen.

Door het verlies op Anfield staat United al negentien punten achter op koploper Liverpool, terwijl ook het gat met nummer vier Chelsea aanzienlijk is. De 'Blues' hebben elf punten meer dan de 'Red Devils'.

"Het wordt niet makkelijk, maar we kunnen nog steeds op de vierde plek eindigen", beweerde Mourinho maandag na de verloren topper in gesprek met Sky Sports.

"Dat is voor nu ook het hoogst haalbare resultaat, want de titel gaan we niet meer pakken en we eindigen ongetwijfeld gewoon in de top zes. We moeten nu eerst naar de vijfde plek kijken en hopelijk kunnen we dan ook om plek vier strijden."

Het geplaagde United leek zondag lange tijd een gelijkspel over te houden aan de kraker in Liverpool, maar Xherdan Shaqiri bracht daar in de slotfase verandering in. De Zwitser, die twintig minuten voor tijd inviel, scoorde twee keer en bezorgde United zo de zevende nederlaag van het seizoen.

'Spelers hebben alles gegeven'

Het was bovendien al de tiende keer in zeventien wedstrijden dat United niet won. Hoewel de 'Mancunians' maar niet uit het sportieve dal weten te kruipen, ontkent de geplaagde Mourinho dat hij de steun van zijn spelers is verloren.

"Een voetballer moet elke minuut van de dag alles uit zichzelf halen om respect te tonen naar zijn club. Je kan spelers oneervol noemen als ze hun best niet doen, maar daar is geen sprake van. De spelers die tegen Liverpool op het veld stonden, hebben alles gegeven. Liverpool was gewoon beter."

Waar United in de Premier League teleurstellend presteert, gaat het de twintigvoudig kampioen van Engeland in de Champions League beter af. United eindigde in groep H als tweede achter Juventus en gaat maandag om 12.00 uur de koker in voor de loting van de achtste finales.

