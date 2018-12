Trainer René Eijer van Fortuna Sittard is trots op zijn spelers na de verrassende overwinning bij nummer drie Feyenoord. De Limburgers zegevierden zondag met 0-2 in De Kuip.

"Er heerst nu een uitgelaten sfeer in de ploeg en dat is natuurlijk begrijpelijk. Dit is geweldig", zei Eijer na de stunt tegen Feyenoord in gesprek met FOX Sports.

Bij rust was er nog niet heel veel aan de hand voor Feyenoord, al kreeg Fortuna in de eerste helft aardige mogelijkheden om de score te openen. De ploeg uit Sittard sloeg vlak na rust wél toe via Lars Hutten, waarna Ahmed El Messaoudi in blessuretijd de wedstrijd in het slot gooide.

Eijer was blij dat zijn voorgenomen tactiek effect sorteerde tegen Feyenoord. "We hebben gekozen voor een stabiele organisatie en ons zo een beetje aangepast aan Feyenoord", vertelde de coach over zijn tactische plan.

"Aangezien het in de rust nog 0-0 stond, verwachtte ik een agressiever Feyenoord na rust. Dat was ook wel zo, maar we kregen net als in de eerste helft goede mogelijkheden en dit keer benutten we ze wel."

'Je kan hier alleen winnen als je als team functioneert'

De verrassende zege in De Kuip betekende voor Feyenoord de eerste nederlaag sinds 28 oktober, terwijl Fortuna zich knap herstelde van de recente nederlagen tegen AZ (0-3) en sc Heerenveen (3-1).

Hoewel de Limburgers als absolute underdog aan het duel met nummer drie Feyenoord begonnen, had Eijer wel vertrouwen in een goede afloop. "Je kan hier een resultaat halen als je als team functioneert en dat betekent dat je vuil werk voor elkaar moet opknappen. Dat hebben ze echt allemaal gedaan."

Feyenoord verloor door de pijnlijke nederlaag de aansluiting met koploper PSV en nummer twee Ajax, die respectievelijk tien en acht punten meer hebben. Fortuna vindt zichzelf terug op een verdienstelijke tiende plek met negentien punten.

