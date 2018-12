Matthijs de Ligt is maandag uitgeroepen tot winnaar van de Golden Boy Award. De Ajax-verdediger is pas de tweede Nederlander ooit die de prijs voor grootste talent in Europa (tot 21 jaar) in de wacht sleept.

De negentienjarige De Ligt kreeg de voorkeur boven zijn voormalige ploeggenoot bij Ajax Justin Kluivert (AS Roma), Patrick Cutrone (AC Milan), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en Vinicius Junior (Real Madrid).

De winnaar werd bepaald door een groep van 35 journalisten uit twintig verschillende Europese landen, die bij hun beoordeling keken naar de prestaties in het kalenderjaar 2018. Elke verslaggever had vijf stemmen (tien punten, zeven punten, vijf punten, drie punten en één punt) weg te geven.

De Ligt, die zijn prijs maandagavond bij een gala in Turijn krijgt uitgereikt, eindigde met een totaalaantal van 224 punten overtuigend bovenaan in het klassement. De tweede plek ging naar Alexander-Arnold (149 punten) en Kluivert strandde op de derde positie (101 punten).

De Italiaanse krant Tuttosport reikt de Golden Boy Award sinds 2003 uit en Rafael van der Vaart mocht zich destijds de eerste winnaar noemen. Daarna slaagde geen enkel Nederlands talent er nog in de prijs aan zijn erelijst toe te voegen.

Vorig jaar ging de Golden Boy Award naar Kylian Mbappé. De aanvaller van Paris Saint-Germain behoorde dit jaar weer tot de laatste twintig genomineerden, maar overleefde de laatste schifting niet. Hij eindigde de verkiezing als dertiende.

Stormachtige ontwikkeling De Ligt bij Ajax

De Ligt, de eerste verdediger die de Golden Boy Award wint, heeft de prijs te danken aan zijn sterke ontwikkeling bij Ajax. De jeugdexponent van de Amsterdammers heeft sinds vorig seizoen een vaste basisplaats en draagt inmiddels ook de aanvoerdersband.

Door zijn sterke vorm bij Ajax is De Ligt ook verzekerd van een vaste plek bij het Nederlands elftal. De dertienvoudig international, die in maart 2017 al debuteerde in Oranje, vormt onder bondscoach Ronald Koeman een defensief centrum met Virgil van Dijk.

Met Ajax maakt De Ligt dit seizoen tot dusver een uitstekend seizoen door. De ploeg van trainer Erik ten Hag plaatste zich voor de achtste finales van de Champions League en bezet momenteel de tweede plek in de Eredivisie, met een achterstand van twee punten op koploper PSV.

De Ligt, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij Ajax, kwam dit seizoen op de topper tegen PSV (3-0-verlies) en het Champions League-duel met AEK Athene (3-0-winst) na in alle wedstrijden in actie.