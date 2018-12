Justin Kluivert heeft AS Roma zondagavond in de Serie A met een doelpunt en een assist aan een 3-2-overwinning geholpen op Genoa. In Portugal was Bas Dost goed voor twee treffers bij Sporting CP, dat met 5-2 van CD Nacional won.

De negentienjarige Kluivert bracht Roma op slag van rust op 2-2 en maakte daarmee zijn eerste competitietreffer. De aanvaller omspeelde twee verdedigers van Genoa en schoof de bal vervolgens in de verre hoek.

Na een klein uur spelen leverde Kluivert, die tien minuten voor tijd werd gewisseld, ook de assist op de winnende treffer van Bryan Cristante. De middenvelder schoot raak, nadat hij de bal via het hoofd van de Nederlander terugkreeg.

De zege van Roma was zwaarbevochten, want in de eerste helft kwam de thuisploeg tot twee keer toe op achterstand. Kamil Piatek opende de score na een blunder van doelman Robin Olsen, die de bal knullig door zijn benen liet glippen.

Federico Fazio bracht de 'Giallorossi' vervolgens op gelijke hoogte, maar enkele minuten later bezorgde oud-PSV’er Oscar Hiljemark Genoa opnieuw de voorsprong.

Door de overwinning klimt Roma naar de zesde plaats. De achterstand op nummer vijf en aartsrivaal Lazio, dat maandag nog op bezoek gaat bij Atalanta Bergamo, is slechts één punt.

Eerder op de avond pakte Napoli op de valreep de drie punten bij Cagliari: 0-1. Oud-Ajacied Arek Milik maakte in blessuretijd de winnende goal. Napoli bezet de tweede plaats en heeft acht punten achterstand op koploper Juventus.

Dost benut twee strafschoppen voor Sporting

In Portugal keek Sporting halverwege de eerste helft tegen een 2-0-achterstand aan door goals van João Camacho en Aleksandar Palocevic. Daarmee leek Marcel Keizer op zijn eerste nederlaag als coach van Sporting af te stevenen.

Tien minuten voor rust tekende Dost uit een penalty voor de aansluitingstreffer van Sporting en in de tweede helft boog de thuisploeg de achterstand om in een voorsprong via treffers van Bruno Fernandes en Jérémy Mathieu.

Dost maakte in de slotfase zijn tweede van de avond. De Nederlander benutte opnieuw een strafschop en maakte daarmee zijn achtste competitiedoelpunt van het seizoen. Fernandes bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Sporting, dat al zijn zes wedstrijden onder Keizer won, blijft door de zege tweede op de ranglijst. De achterstand op koploper FC Porto bedraagt twee punten.

Tete met twee assists belangrijk voor Lyon

In Frankrijk leverde Kenny Tete met twee assists een belangrijke bijdrage aan een 3-0-thuiszege van Olympique Lyon op AS Monaco. De Oranje-international bereidde de goals van Nabil Fékir en Ferland Mendy voor.

Houssem Aouar opende al in de zesde minuut uit een rebound de score voor Lyon, waar Memphis Depay net als Tete de hele wedstrijd meespeelde. Een klein half uur later verdubbelde Fékir de marge uit een voorzet vanaf rechts van Tete.

Direct na de aftrap in de tweede helft moest Monaco ook nog met tien man verder door een rode kaart voor Aleksandr Golovin. Mendy bepaalde na een uur spelen met een kopbal uit een voorzet van Tete de eindstand.

Door de overwinning bezet Lyon de derde plek in de Ligue 1. De formatie van coach Bruno Génésio heeft twee punten voorsprong op nummer vier Montpellier, dat wel een duel minder heeft gespeeld. De achterstand op nummer twee Lille OSC is drie punten. Monaco staat slechts negentiende.

Messi leidt Barcelona met hattrick naar ruime zege

In de Primera División leidde Lionel Messi FC Barcelona met een hattrick naar een ruime uitzege op Levante: 0-5. De Catalanen kwamen tien minuten voor rust op voorsprong dankzij Luis Suárez, die binnentikte op aangeven van Messi. De Argentijn maakte vlak voor rust bij een snelle uitbraak zelf de 0-2.

Direct na de onderbreking was Messi met een schot op aangeven van Jordi Alba opnieuw trefzeker. De 31-jarige aanvaller voltooide na een uur spelen met een intikker zijn hattrick.

Tot overmaat van ramp moest Levante een klein kwartier voor tijd ook nog met tien man verder door een rode kaart voor Erick Cabaco, die een harde overtreding beging op Ousmane Dembélé. Gerard Piqué bepaalde in de slotfase uit een mooie aanval van Barcelona de eindstand.

Barcelona blijft door de overwinning koploper. De ploeg van coach Ernesto Valverde heeft drie punten voorsprong op nummer twee Sevilla en nummer drie Atlético Madrid.

