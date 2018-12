FC Emmen-spits Nicklas Pedersen kan zijn geluk niet op met zijn twee doelpunten tegen FC Groningen. De Deen leidde zijn ploeg zondag in de slotfase naar een 1-2-overwinning in Groningen.

"Het is een ongelofelijk gevoel. Hier droomde ik van toen ik het veld op kwam", zei Pedersen na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports.

Hij kwam een kwartier voor tijd in het veld. Vervolgens bracht Mimoun Mahi Groningen in de slotfase op voorsprong, waarna Pedersen de achterstand met twee goals nog omboog.

De 31-jarige aanvaller speelde van 2009 tot en met 2012 voor FC Groningen. Toen hij in het veld kwam bij Emmen, werd hij uitgefloten door de aanhang van de thuisploeg.

'Dit is een heerlijke revanche'

"Dat maakte mij niet uit", liet hij weten. "Ik hoorde de supporters een beetje fluiten toen ik het veld betrad, dus dit is een heerlijke revanche."

Voor Pedersen waren het zijn eerste doelpunten in dienst van Emmen, dat hem afgelopen zomer overnam van KV Mechelen. Door blessureleed kwam hij tot nu toe pas in negen competitieduels in actie.

"Ik moet nog aan mijn conditie werken, maar ik voel me een stuk beter. In mijn eerste zeven wedstrijden voelde ik me al vrij goed, maar benutte ik mijn kansen niet. Dus het is een opluchting dat ik nu wel scoor."

'Pedersen is een fantastische voetballer'

Emmen-trainer Dick Lukkien was logischerwijs blij dat hij Pedersen had ingebracht. "Ik had er ook echt een gevoel bij", vertelde hij. "Pedersen is een paar weken weggeweest met een blessure, maar hij wil graag weer laten zien wat hij kan."

"Hij is een fantastische voetballer, maar hij maakt te weinig goals", vervolgde de coach. "Nu maakt hij twee goals, een jongensboek."

Lukkien fungeerde van 2011 tot en met 2016 als assistent-coach van FC Groningen. "Ik snap het sentiment. Toen ik hierheen reed, had ik ook echt een speciaal gevoel. Ik gun FC Groningen het beste, maar FC Emmen nu net wat meer."

Door de overwinning klom Emmen naar de twaalfde plek op de ranglijst. Groningen zakte naar de zestiende plaats.

