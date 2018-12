Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zat er zondag flink doorheen na de blamerende 0-2-thuisnederlaag tegen Fortuna Sittard. Hij vond dat de Rotterdammers geen schim van zichzelf waren.

"De 'goodwill' die we de laatste weken hebben gekweekt, het goede spel dat we hebben laten zien, het goede gevoel; alles is nu weg", zei Van Bronckhorst na afloop van de wedstrijd op zijn persconferentie.

Feyenoord kroop de afgelopen weken weer voorzichtig naar de top van de ranglijst in de Eredivisie, ingeleid door de fraaie 2-1-zege in eigen huis op koploper PSV.

"Vooraf heb ik tegen de jongens ook gezegd: alles wat we hiervoor gepresteerd hebben, is weg zodra het eerste fluitsignaal klinkt", aldus Van Bronckhorst.

"Je moet het iedere keer weer laten zien. Daarin zijn we vandaag tekortgeschoten. We speelden vele malen minder dan in de voorbije weken."

'De handdoek werpen doen we nooit'

Feyenoord zag door de verliespartij de achterstand op PSV en Ajax als nummer drie na zestien speelrondes oplopen tot respectievelijk tien en acht punten.

Van Bronckhorst riep een paar weken geleden dat Feyenoord tot aan de winterstop alle wedstrijden moest winnen om nog enige titelaspiraties te kunnen hebben.

"De handdoek werpen doen we nooit. Maar we maken het onszelf wel moeilijk. We hebben dure punten laten liggen, waardoor de afstand met PSV en Ajax nu weer heel groot wordt. Die twee ploegen presteren optimaal. Wij blijven daarop achter."

Van Bronckhorst had niet echt een verklaring voor de "off-day" van zijn ploeg tegen Fortuna Sittard, dat na rust via Lars Hutten (51e minuut) en Ahmed El Messaoudi (negentigste minuut) tot scoren kwam.

"We zaten totaal niet in de wedstrijd. We waren niet 'vast' genoeg aan de bal en ook de veldbezetting was minder dan de voorgaande weken."

