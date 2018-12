Feyenoord heeft zondag in de strijd om de bovenste plaatsen in de Eredivisie een gevoelige nederlaag geleden. De Rotterdammers gingen in De Kuip verrassend met 0-2 onderuit tegen Fortuna Sittard.

Door de nederlaag speelt Feyenoord voorlopig geen rol meer in de titelrace. De ploeg staat derde en heeft met 35 punten uit vijftien wedstrijden een grote achterstand op PSV (45) en Ajax (43). Fortuna staat met negentien punten op een knappe tiende plaats.

De treffers van Fortuna vielen in de tweede helft. Lars Hutten opende in de 51e minuut de score. Ahmed El Messaoudi zorgde in blessuretijd voor de beslissing en maakte zo een einde aan een fraaie reeks van vijf overwinningen op rij van Feyenoord.

Voor Feyenoord is het niet alleen de eerste thuisnederlaag, maar zelfs het eerste puntenverlies dit seizoen in eigen huis. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ging uit dit seizoen al onderuit tegen tegen De Graafschap, net als Fortuna gepromoveerd, en Ajax.

Voor Feyenoord staat donderdag opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma. De bekerhouder speelt dan in de achtste finales van de KNVB-beker thuis tegen FC Utrecht, de nummer vier van de Eredivisie.

Gehavend Feyenoord kan geen vuist maken

Feyenoord trad tegen Fortuna aan zonder Robin van Persie en Jens Toornstra. Beide spelers waren niet fit genoeg om te starten. Op het middenveld was er een basisplaats voor Orkun Kökcü, die zijn debuut maakte in De Kuip.

Kökcü, die vorige week uit bij Emmen indruk maakte met een goal en een assist, stond aan de basis van een van de schaarse kansen van Feyenoord in de eerste helft. Steven Berghuis wist de assist van het zeventienjarige talent echter niet te bekronen met een voorzet.

Fortuna hield de gelederen gesloten en loerde zelf op een counter. Bijna was die tactiek succesvol toen Andrija Novakovich alleen richting het doel van Feyenoord op kon stomen, maar door zijn slechte aanname hielp de Amerikaanse spits zelf zijn kans om zeep.

Fortuna slaat toe na rust

De treffer van de bezoekers kwam er vroeg in de tweede helft alsnog. Na een razendsnelle uitbraak kwam de bal via Mark Diemers en Novakovich terecht bij Hutten, die rustig bleef en de bal in de verre hoek langs Justin Bijlow schoot.

Feyenoord speelde op dat moment zonder aanvoerder Jordy Clasie, die met een bovenbeenblessure halverwege achter was gebleven in de kleedkamer. Met Renato Tapia, die dit seizoen pas vier minuten in de Eredivisie in de benen had, kon Feyenoord ook na de achterstand geen vuist maken.

Fortuna-keeper Alexei Koselev moest weliswaar ingrijpen bij een hard schot van Berghuis, maar aan de andere kant waren de bezoekers dicht bij de 0-2. Een inzet van Diemers ging rakelings voorlangs.

Met Van Persie voor verdediger Jan-Arie van der Heijden nam Van Bronckhorst de laatste twintig minuten alle risico's in de hoop om de wedstrijd nog te kunnen kantelen. Het zorgde voor een omsingeling van het Limburgse doel, maar nadat het offensief niet voor de gelijkmaker had gezorgd, gooide El Messaoudi aan de andere kant in blessuretijd de wedstrijd in het slot.

