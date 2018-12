Daley Blind en Hakim Ziyech zijn blij met hun hattrick in de met liefst 8-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Voor beiden was het de eerste keer in hun loopbaan dat ze drie doelpunten maakten in één wedstrijd.

"Het is niet zo dat het maken van een hattrick op mijn bucketlist stond, maar dit kan ik ook weer afvinken. Als verdediger denk je er niet zo snel aan", zei Blind voor de camera van FOX Sports.

"Hakim had na het laatste fluitsignaal de bal al snel voor zich opgeëist, maar ik kreeg buiten al een tweede bal aangereikt. Ik heb hem in de kleedkamer door iedereen laten tekenen. Het is een mooi aandenken."

Blind was verantwoordelijk voor het mooiste doelpunt van de middag. Hij pegelde de bal halverwege de tweede helft bij een 4-0-stand van een meter of 30 stijf in de kruising.

"Bij die derde en de 8-0 was ik ook echt niet van plan om de bal af te geven. Ik wilde nog een keer mee naar voren om te kijken of een hattrick mogelijk was en met wat geluk lukte dat ook nog."

'Ik kan me voorstellen dat je verbaasd bent'

Ziyech passeerde door zijn drie doelpunten, waarvan twee afstandsschoten, Dusan Tadic als clubtopscorer en heeft nu nog maar vier treffers minder dan Eredivisie-topscorer Luuk de Jong van PSV (tien om veertien).

"Ik kan me voorstellen dat je verbaasd bent dat het pas mijn eerste hattrick is. Het heeft best wel lang geduurd, maar nu heb ik hem eindelijk te pakken", sprak Ziyech eveneens tegenover FOX Sports.

"Ik vond de 1-0 van Tadic wel het mooiste doelpunt, omdat die tot stand kwam uit een goede aanval", aldus Ziyech, die bij dat doelpunt met een fraaie pass de assist leverde.

"Het was al met al wel een schiettent. Als je naar de cijfers kijkt dan spreekt dat ook voor zich. We hadden van te voren al het gevoel dat we een grote uitslag neer konden zetten. Daar hebben we in de rust nog maar eens op gehamerd."

Ajax verkleinde door de monsterzege het gat met koploper PSV als nummer twee PSV weer twee punten en deed bovendien het verschil in doelsaldo met de Eindhovenaren teniet (beide +50).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie