Ajax is zondag in het spoor van koploper PSV gebleven. De Amsterdammers wonnen in de eigen Johan Cruijff ArenA mede dankzij hattricks van Hakim Ziyech én Daley Blind kinderlijk eenvoudig met 8-0 van hekkensluiter De Graafschap.

Ajax stond halverwege al op een 3-0-voorsprong door doelpunten van Dusan Tadic, Noussair Mazraoui en Ziyech, waarna het na rust 8-0 werd dankzij twee treffers van Ziyech en drie van Blind.

De ploeg van trainer Erik ten Hag verkleinde door de zege het gat met koploper PSV als nummer twee weer tot twee punten. De Eindhovenaren wonnen zaterdag al eveneens met ruime cijfers op bezoek bij Heracles Almelo: 0-4.

PSV en Ajax sluiten volgend weekeinde de eerste seizoenshelft af met wedstrijden tegen respectievelijk AZ (thuis) en FC Utrecht (uit) en gaan dan dus uitmaken wie er als lijstaanvoerder de winterstop ingaat.

De Graafschap moet alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen. De Doetinchemmers pakten vooralsnog slechts elf punten, één minder dan nummer zeventien NAC Breda.

De Graafschap krijgt enorme kans op 0-1

Ajax was tegen De Graafschap zoals verwacht van meet af aan de bovenliggende partij. De thuisclub drong de bezoekers ver terug en dat leverde in de openingsfase gelijk een paar goede kansen op.

Kasper Dolberg, Ziyech, Matthijs de Ligt en Nicolas Tagliafico hadden daarin de 1-0 op hun schoen, maar doelman Agil Etemadi toonde zich aanvankelijk een grote sta-in-de-weg.

De Graafschap had in de tiende minuut zowaar moeten profiteren van die missers, ware het niet dat Daryl van Mieghem na een razendsnelle counter oog in oog met keeper André Onana faalde.

Ajax raakte daarvan niet in paniek en kwam in de achttiende minuut alsnog op 1-0. Ziyech vond met een fraaie pass Tadic en die schoot met rechts knap via de onderkant van de lat raak.

Ajax loopt rap uit naar 3-0

De equipe van Ten Hag drukte vanaf dat moment het gaspedaal nog wat steviger in en liep ook al rap via Mazraoui (fraaie combinatie met Donny van de Beek) en Ziyech (voorzet Mazraoui) uit naar 3-0.

Ajax begon de tweede helft wat slordig en in een te laag tempo, waardoor De Graafschap bij tijd en wijlen ook aan aanvallen kon denken en Erik Bakker met een kopbal zelfs Onana op de proef stelde.

Daarna pakte Ajax toch gewoon weer de draad op en mede door het dramatische verdedigen van De Graafschap werd het nog een monsteruitslag.

Blind maakte met de 5-0 het mooiste doelpunt van de middag. De verdediger pegelde de bal van een meter of 30 stijf in de kruising en vierde daarmee zijn eerste treffer na zijn terugkeer bij Ajax.

Ziyech passeerde door zijn hattrick Tadic als clubtopscorer en heeft ook nog maar vier doelpunten minder dan Eredivisie-topscorer Luuk de Jong van PSV (tien om veertien).

