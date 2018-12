FC Emmen heeft zondag na een spectaculaire slofase de uitwedstrijd tegen FC Groningen met 1-2 gewonnen. FC Utrecht verstevigde de vierde plaats in de Eredivisie door in het Abe Lenstra Stadion sc Heerenveen met 2-3 te verslaan.

In Groningen vielen alle goals in de laatste drie minuten en de blessuretijd. Eerst kwam de thuisclub op voorsprong, maar Emmen toonde veerkracht en boekte alsnog de derde uitzege van het seizoen.

Groningen leek na een saaie vertoning een benauwde overwinning te boeken door een late treffer van Mimoun Mahi. Emmen ging daarna echter massaal naar voren en dat leverde twee goals op van Nicklas Pedersen. De oud-speler van Groningen scoorde in de 88e en 93e minuut.

Door de zege klimt Emmen naar de elfde plaats, met zeventien punten uit zestien wedstrijden. FC Groningen staat op de zestiende plaats (veertien punten) net onder de nacompetitiestreep.

Invaller Pedersen maakt het verschil

Trainer Dick Lukkien gaf met Emmen weinig ruimte weg en daarom waren de kansen schaars. De bezoekers hadden wel de handen vol aan Ritsu Doan, maar de Japanner wist zijn kansjes niet te verzilveren. Ook Tim Handwerker was dicht bij de 1-0, maar de Duitser zag zijn vrije trap gekeerd worden door Kjell Scherpen.

Groningen leek alsnog de derde thuiszege op rij te boeken toen Mahi in de 87e minuut zijn hoofd zette tegen een voorzet van Ahmad Mendes Moreira. Pedersen, die tussen 2009 en 2012 voor FC Groningen speelde, dacht daar echter anders over. Eerst was de 31-jarige spits attent toen de bal vanuit de aftrap voor zijn voeten verscheen. Daarna kopte hij van dichtbij raak en kroonde zich zo tot matchwinner in de noordelijke streekderby.

Emmen won eerder dit seizoen al op bezoek bij ADO Den Haag en FC Utrecht. De enige thuiszege werd geboekt tegen NAC Breda. Voor Groningen komt door de nederlaag een einde aan een goede reeks, met tien punten uit vijf wedstrijden.

Utrecht weerstaat comeback Heerenveen

FC Utrecht nestelde zich steviger op de vierde plaats van de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Advocaat won, ondank een knappe comeback van de thuisploeg, met 2-3 bij sc Heerenveen.

Utrecht leek de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion halverwege al beslist te hebben. Door goals van Emil Bergström, Gyrano Kerk en Oussama Tannane stond het bij rust 0-3.

Heerenveen knokte zich in de tweede helft terug en maakte het door goals van Michel Vlap en Pelle van Amersfoort toch nog spannend. Utrecht leek in de slotfase Lukas Görtler kwijt te raken, maar een rode kaart werd door de VAR teruggedraaid. Met elf man trokken de bezoekers de zege over de streep.

Utrecht na rust nog in de problemen

Utrecht had een kwartier nodig om op voorsprong te komen. Bergström, die op het laatste moment de geblesseerd afgehaakte Timo Letschert moest vervangen, kopte raak uit een corner van Tannane.

De voorsprong werd na een klein half uur verdubbeld door Kerk, die al voor de vierde wedstrijd op rij trefzeker was. De aanvaller schoot vanuit een lastige hoek tussen de benen van Heerenveen-doelman Warner Hahn door. De 0-3 van Tannane in de blessuretijd van de eerste helft leek daarna de beslissing.

De wedstrijd kwam weer tot leven toen Vlap er in de 69e minuut met een knappe volley 1-3 van maakte. Zes minuten later keerde de spanning volledig terug met de aansluitingstreffer van Van Amersfoort.

De problemen voor Utrecht leken nog groter te worden toen invaller Görtler vier minuten voor tijd rood kreeg van scheidsrechter Edwin van de Graaf. Na raadplegen van de videobeelden werd die beslissing teruggedraaid en het rood omgezet in geel.

Utrecht, dat sinds de aanstelling van Advocaat zeven van de elf Eredivisie-wedstrijden won, moet met 28 punten na zestien speelronden alleen PSV, Ajax en Feyenoord boven zich dulden. Heerenveen staat op de achtste plaats in de middenmoot.

