Mark van Bommel genoot zaterdagavond van PSV, dat op bezoek bij Heracles Almelo een 0-4-zege boekte. De trainer vond vooral de eerste treffer van Steven Bergwijn erg fraai.

"Het was een typische kunstgrasgoal", zei Van Bommel tegen FOX Sports. "Hij rolt de bal een paar keer onder zijn voet door en chipt hem dan over de keeper heen."

"Dit kan hij op gewoon gras ook", vertelde de trainer over de 21-jarige Bergwijn. "Maar deze jongen is opgegroeid op kunstgras en kan daarop heel goed uit de voeten."

In Nederland groeit een hele generatie voetballers op die veel op kunstgras heeft gespeeld, ziet Van Bommel. "Mijn zoontjes weten al niet beter dan dat ze op kunstgras voetballen. Zelfs zij zeggen dat het totaal ander voetbal is dan op gewoon gras."

Thomas van Bommel, de oudste zoon van de trainer van PSV, speelt bij MVV onder 17. Zijn jongere broer Ruben komt uit voor PSV onder 15.

Bergwijn spreekt over 'zaalvoetbalgoal'

Bergwijn zelf noemde zijn treffer overigens "meer een zaalvoetbalgoal dan een kunstgrasgoal". "Ik ben zeker goed in de zaal, daar heb ik altijd veel gespeeld. Helaas kan dat nu nog maar heel weinig."

De aanvaller was tevreden met de ruime zege in Almelo. "Alleen in het begin van de tweede helft waren we wat slordig tegen tien man. Gelukkig konden we de 0-3 maken, daarna was het klaar."

Bij een 0-2-stand kreeg Heracles-middenvelder Jesper Drost direct rood. De thuisclub beëindigde het duel met negen man omdat ook Lennart Czyborra uit het veld gestuurd werd wegens een handsbal op de doellijn.

Van Bommel heeft niets te klagen

Van Bommel was erg content dat zijn ploeg vier dagen na het Champions League-duel met Internazionale (1-1) sterk voor de dag kwam tijdens de op papier lastige uitwedstrijd tegen de nummer zeven van de Eredivisie.

"Een 0-4 zege na een zware Champions League-wedstrijd, dan moet je gewoon tevreden zijn. In het begin kwamen we nog een paar keer goed weg, maar daarna hadden we het duel onder controle. Ik heb niets te klagen vandaag."

PSV heeft vijf punten voorsprong op naaste achtervolger Ajax, dat zondag (aftrap 14.30 uur) thuis speelt tegen hekkensluiter De Graafschap. Voor de winterstop komt de ploeg van Van Bommel nog eenmaal in actie: volgende week zaterdag thuis tegen AZ.

