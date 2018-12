De vader van VfB Stuttgart-aanvoerder Christian Gentner is zaterdag vlak na de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC in het stadion overleden.

Herbert Gentner was aanwezig in het stadion om naar de wedstrijd van zijn zoon te kijken en zou direct na afloop van het duel onwel zijn geworden. Stuttgart bevestigde het nieuws zaterdagavond in een korte verklaring.

"We zijn aan het rouwen om de dood van Herbert Gentner, die vlak na de wedstrijd in het stadion is overleden", zo schrijft de Bundesliga-club op de website. "In deze moeilijke periode gaan onze gedachten uit naar de familie."

Ook Hertha BSC laat weten geschokt te zijn door het nieuws. "Op pijnlijke wijze wordt duidelijk hoe onbelangrijk voetbal is in het leven. We wensen Christian Gentner en zijn familie veel sterkte toe in deze verdrietige periode."

Aanvoerder Gentner stond de hele wedstrijd in het veld bij Stuttgart, dat de wedstrijd tegen Hertha BSC met 2-1 won.