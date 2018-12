Koploper PSV heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen de op papier lastige uitwedstrijd tegen subtopper Heracles Almelo eenvoudig met 0-4.

Steven Bergwijn tekende al na twaalf minuten voor de openingstreffer, waarna Daniel Schwaab er in de eerste helft nog 0-2 van maakte in het Polman Stadion. Heracles, dat vanaf het einde van de eerste helft met tien man speelde na een rode kaart voor Jesper Drost, had na rust weinig meer te vertellen.

Denzel Dumfries maakte er tien minuten voor tijd 0-3 van en Gastón Pereiro werkte in blessuretijd ook de vierde treffer binnen, vlak nadat hij een strafschop had gemist. PSV kreeg die penalty vanwege hands van verdediger Lennart Czyborra, die zijn onbewuste actie met een rode kaart moest bekopen.

Door de ruime zege op het negental van Heracles, dat op 23 punten blijft steken, legt PSV de druk weer bij naaste belager Ajax. De Amsterdammers hebben nu vijf punten minder dan de Eindhovenaren en komen zondag voor eigen publiek in actie tegen De Graafschap (aftrap 14.30 uur).

Schwaab keerde tegen Heracles terug in de basis van PSV. De Duitse verdediger deed door privéomstandigheden niet mee in de duels met Excelsior (6-0-winst) en Internazionale (1-1). Trainer Mark van Bommel gaf op het middenveld weer de voorkeur aan Érick Gutiérrez boven Pereiro.

PSV effectief in eerste helft

PSV had het in de eerste minuten nog lastig tegen Heracles, dat er kort op zat bij de Eindhovenaren en al vroeg op voorsprong had moeten staan. Doelman Jeroen Zoet bokste een voorzet vanaf de linkerkant onfortuinlijk voor de voeten van Brandley Kuwas, maar hij werkte de bal in kansrijke positie wild over.

Waar Heracles de eerste goede kans op de openingstreffer liet liggen, sloeg PSV wél direct toe. Jorrit Hendrix stuurde Bergwijn weg met een fraaie pass, waarna de snelle aanvaller eenvoudig afrekende met zijn directe tegenstander en de bal met gevoel langs doelman Janis Blaswich werkte.

Heracles liet zich daarna wel dreigend voor het PSV-doel zien, maar tot veel meer dan speldenprikjes kwam de ploeg van trainer Frank Wormuth niet. PSV toonde zich ondertussen dodelijk effectief, want na 33 minuten was ook de 0-2 een feit. Schwaab werkte van dichtbij binnen nadat Luuk de Jong de bal uit een corner had doorgekopt.

De laatste twee minuten van de eerste helft verliepen desastreus voor Heracles. Eerste miste Kuwas zijn tweede grote kans van de avond - de uitgebroken aanvaller schoot oog in oog met Zoet naast - en vlak daarna moest de thuisploeg met tien man verder. Drost kwam er met gestrekt been in bij Pablo Rosario en werd na ingrijpen van de VAR met rood weggestuurd. Stephen Sama probeerde daarna nog een penalty te versieren, maar kreeg in plaats daarvan geel voor een schwalbe.

Kuwas mist derde grote kans van wedstrijd

Met een comfortabele voorsprong op zak en een man meer op het veld kwam PSV in de tweede helft amper meer in de problemen. De bezoekers kregen ook de beste mogelijkheden. De Jong was met een omhaal dicht bij de 0-3, maar zijn poging eindigde in de handen van Blaswich en de spits stond bovendien in buitenspelpositie.

In de 65e minuut kreeg Kuwas zijn derde grote kans van de wedstrijd en dé mogelijkheid om de spanning terug te brengen. De aanvaller mocht opnieuw alleen op Zoet aflopen na een schitterende pass van Lerin Duarte, maar Nick Viergever maakte zijn achterstand goed en werkte de bal weg voordat Kuwas een schot kon fabriceren.

Het was een zeldzaam moment voor het doel van Zoet, want PSV controleerde de wedstrijd volledig en kwam in de 79e minuut op een 0-3-voorsprong. Dumfries kopte fraai binnen uit een corner van Hirving Lozano.

In de blessuretijd werd het nog iets erger voor Heracles, dat met negen man verder moest nadat Czyborra een inzet met zijn hand van de lijn had gehaald. Pereiro miste de daaropvolgende strafschop (redding Blaswich), maar maakte zijn misser goed door in de vierde minuut van de blessuretijd alsnog de 0-4 binnen te koppen.

