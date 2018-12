Vitesse en AZ hebben zaterdag geen fout gemaakt in de Eredivisie. De Arnhemmers waren VVV-Venlo met 2-1 de baas, terwijl AZ dankzij een treffer van Björn Johnsen in blessuretijd won van Excelsior: 2-1. Het degradatieduel tussen PEC Zwolle en NAC Breda leverde geen winnaar op: 0-0.

Zowel Vitesse als AZ heeft na de overwinningen 25 punten uit zestien duels. Het doelsaldo van de Alkmaarders is echter beter. Beide ploegen passeren Heracles Almelo, dat kansloos van PSV verloor (0-4).

VVV-Venlo en Excelsior blijven ondanks de nederlagen in de middenmoot. De Limburgers hebben twintig punten en staan negende, de Rotterdammers, die dertiende staan, vier minder.

Vitesse had in de eigen GelreDome aanvankelijk weinig moeite met VVV, al duurde het een half uur voor het krachtsverschil in een doelpunt werd uitgedrukt.

Ödegaard zorgt voor fraaie openingstreffer

Martin Ödegaard, die sowieso op dreef was, maakte die treffer. De huurling van Real Madrid kapte vanaf de rechterkant naar binnen en liet doelman Lars Unnerstall met een schot in de verre hoek kansloos. De Duitser had daarna wel een passend antwoord op een nieuwe poging van de Noor.

Ook na rust was de formatie van trainer Leonid Slutsky de betere ploeg, maar de 2-0 wilde maar niet vallen. Een kwartier voor tijd kwam dat Vitesse duur te staan. Peniel Mlapa ontsnapte aan de aandacht van zijn directe tegenstander en tikte van dichtbij raak.

Oussama Darfalou herstelde de voorsprong echter snel. De Algerijn tikte een voorzet van de net ingevallen Hillary Gong achter het standbeen langs in het doel en bezorgde zijn ploeg daarmee de zevende zege van het seizoen.

AZ wint in slotfase in ijskoud Alkmaar

De beste kansen in het ijskoude Alkmaar (gevoelstemperatuur -6) waren voor de thuisploeg. Zo had onder anderen Jonas Svensson de 1-0 op zijn schoen, maar de rechtsback stuitte op de uitblinkende Excelsior-doelman Alessandro Damen.

Excelsior kwam na een half uur tegen de verhouding in op voorsprong, al was de treffer van Denis Mahmudov bijzonder fraai. De rechtsbuiten schoot van afstand de bal in de bovenhoek.

AZ herstelde die achterstand nog voor rust. De ploeg van scheidend trainer John van den Brom kwam via Guus Til op voorsprong. De aanvoerder werkte van dichtbij binnen na een voorzet van Thomas Ouwejan.

Til verzuimt er meer te maken

Het spelbeeld veranderde na rust amper. Opnieuw was het AZ dat het meeste aandrong, maar doelman Damen werd eigenlijk te weing op de proef gesteld. Bovendien kwam de thuisploeg goed weg, toen Elias Már Omársson een teenlengte tekortkwam voor de 1-2.

Til kreeg in het slotkwartier twee enorme kansen op de 2-1. De middenvelder zag zijn slappe kopbal echter gestopt worden en schoot in kansrijke positie naast.

De ingevallen Johnsen stuitte aanvankelijk ook nog op Damen, maar kopte in de vierde minuut van de blessuretijd alsnog raak.

NAC meest tevreden met punt bij PEC

NAC loopt door het puntje bij PEC uit op hekkensluiter De Graafschap, dat zondag nog in actie komt tegen Ajax. Zwolle is veertiende met vijftien punten, drie meer dan NAC.

Dat het duel in 0-0 eindigde wil niet zeggen dat er weinig gebeurde. Met name de gasten kregen in de eerste helft een handvol kansen, waarvan spits Mitchell te Vrede er liefst drie om zeep hielp.

De aanvaller schoot al na acht minuten in kansrijke positie tegen doelman Diederik Boer op, die van trainer John van 't Schip de voorkeur had gekregen boven Mickey van der Hart. Ook twee kopkansen waren niet aan Te Vrede besteed.

PEC dringt na rust aan

PEC liet pas na een half uur iets van zich horen. Vito van Crooij volleerde de bal richting de bovenhoek, maar NAC-doelman Benjamin van Leer was op zijn post. De keeper bleek ook daarna lastig te passeren.

Na rust was het vooral de thuisploeg die het meeste recht op een treffer had. Wederom Van Crooij had de openingstreffer op zijn schoen, maar de vleugelspits schoot de bal na een solo naast.

Dat werd bijna een dure misser, want Mikhail Rosheuvel had vijf minuten voor tijd de 0-1 op zijn schoen. De vleugelspits kreeg de bal na een goed uitgespeelde aanval voor de voeten, maar schoot wild over.

