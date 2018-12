Real Madrid heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Primera División. De 'Koninklijke' won de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano met 1-0. In Italië won Juventus de derby tegen Torino en boekte Stefan de Vrij een benauwde zege met Internazionale.

Het enige doelpunt bij Real Madrid-Rayo Vallecano viel al na dertien minuten. Karim Benzema ontving de bal in het strafschopgebied na een steekpass van Lucas Vázquez en maakte geen fout in de afronding. Sergio Ramos maakte vlak na rust nog wel de 2-0, maar de Spaanse verdediger deed dat in buitenspelpositie.

Voor het duel werd Luka Modric geëerd vanwege het winnen van de Gouden Bal. De Kroatische middenvelder, die dit jaar met zijn land de WK-finale haalde en met Real de Champions League won, kreeg de prijs van het Franse tijdschrift France Football vorige week maandag uitgereikt.

Door de 1-0-zege herstelde Real zich van de pijnlijke 0-3-nederlaag van woensdag tegen CSKA Moskou in de Champions League. Het was de eerste keer in de historie dat de Madrilenen een thuiswedstrijd in het miljoenenbal met meer dan twee treffers verschil verloren.

In Spanje gaat het langzaam de betere kant op met Real. De ploeg van trainer Santiago Solari won zijn laatste drie competitiewedstrijden en staat nu op de derde plek met 29 punten, twee minder dan koploper FC Barcelona.

Griezmann helpt Atlético aan zwaarbevochten zege

Atlético Madrid boekte een zwaarbevochten zege bij Real Valladolid (2-3) en heeft eveneens 31 punten, maar Barcelona heeft nog een duel tegoed. Atlético leidde bij rust met 0-2, maar kwam in de tweede helft in de problemen nadat de thuisploeg in een tijdsbestek van zes minuten twee keer scoorde.

Antoine Griezmann, die in de blessuretijd van de eerste helft voor de 0-2 had gezorgd, voorkwam duur puntenverlies van Atlético door tien minuten voor tijd de winnende treffer te maken in Valladolid.

Koploper Barcelona komt zondagavond nog in actie tegen Levante UD (aftrap 20.45 uur).

Juventus langs Torino in derby

In de Serie A maakte koploper Juventus geen fout in de derby tegen Torino. De 'Oude Dame' won de Derby della Mole met 0-1 dankzij een benutte strafschop van Cristiano Ronaldo, twintig minuten voor tijd.

Door de vijftiende zege van het seizoen staat Juventus op 46 punten, elf meer dan naaste belager Napoli. De ploeg uit Napels speelt zondag een uitwedstrijd tegen Cagliari.

Internazionale won eveneens met moeite van Udinese: 1-0. Mauro Icardi tekende pas een kwartier voor tijd voor de winnende treffer door een strafschop te benutten. De Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Inter.

De ploeg van trainer Luciano Spalletti speelde dinsdagavond nog in de Champions League gelijk tegen PSV (1-1). De Italianen liepen door het gelijkspel overwintering in het miljoenenbal mis.

Inter komt door de overwinning op Udinese op 32 punten, goed voor de derde plek op de ranglijst.

