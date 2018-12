Manchester City mag zich weer minstens een dag lang koploper van de Premier League noemen. 'The Citizens' wonnen zaterdag thuis met 3-1 van Everton en zien concurrent Liverpool zondag tegen aartsrivaal Manchester United spelen. Nummer drie Tottenham Hotspur ontsnapte thuis tegen Burnley: 1-0.

Regerend landskampioen City kwam door de thuiszege op 44 punten. Liverpool heeft twee punten minder, maar speelde ook een wedstrijd minder. Bij winst in de 'North West Derby' tegen United, zondag om 17.00 uur op Anfield, nemen 'The Reds' de koppositie weer over.

Op de overwinning van City, dat vorige week tegen Chelsea nog zijn eerste competitienederlaag (2-0) leed, was weinig af te dingen. De formatie van manager Josep Guardiola was oppermachtig tegen Everton en had nauwelijks iets te duchten van de bezoekers uit Liverpool.

Halverwege de eerste helft kwam dat echter pas tot uiting op het scorebord. Gabriel Jesus scoorde op aangeven van Leroy Sané en vijf minuten na rust stond de Duitser ook aan de basis van de tweede goal van de Braziliaanse spits, die mocht starten omdat Sergio Agüero nog niet helemaal fit is.

Everton deed in de 65e minuut nog wel iets terug via Dominic Calvert-Lewin, maar vier minuten later vergrootte Raheem Sterling de marge weer naar twee. Die 3-1 was ook meteen de eindstand, zag reservekeeper Maarten Stekelenburg vanaf de bank van 'The Toffees'.

Uitblinkers Leroy Sané en Gabriel Jesus vieren een feestje met Bernardo Silva. (Foto: ANP)

Invaller Eriksen redt 'Spurs' in blessuretijd

Tottenham Hotspur bleef met de nodige moeite in het spoor van de twee koplopers. De nummer drie leek thuis af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel tegen laagvlieger Burnley, maar werd in de 91e minuut gered door de ingevallen ex-Ajacied Christian Eriksen.

Daardoor blijft het gat met City en Liverpool beperkt tot respectievelijk vijf en drie punten, al kunnen 'The Reds' zondag dus wel weer verder uitlopen. De nummers vier en vijf op de ranglijst, Chelsea en Arsenal, volgen op vijf punten van de 'Spurs' en spelen net als Liverpool zondag pas.

Terence Kongolo en Juninho Bacuna slaagden er met Huddersfield Town niet in de degradatiezone te verlaten. 'The Terriers' verloren thuis met 0-1 van Newcastle United en blijven daardoor de nummer achttien. Concurrenten Fulham en Southampton komen later dit weekend nog in actie.

Nathan Aké ging met Bournemouth onderuit bij Wolverhampton Wanderers (2-0), Crystal Palace rekende met Patrick van Aanholt in de basis op eigen veld af met Leicester City (1-0) en Watford was te sterk voor Cardiff City: 3-2.

Christian Eriksen laat Wembley juichen met de bevrijdende 1-0. (Foto: ProShots)

